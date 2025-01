Zach Cregger (‘Barbarian’) tiene un ambicioso proyecto: dirigir una nueva película de Resident Evil

Los videojuegos y el cine llevan más de un lustro consiguiendo lo que hace algunas décadas parecía imposible: la rentabilidad económica y el elogio crítico sobre las adaptaciones del mundo de los videojuegos. Sonic, la película (2020) abrió originalmente la veda a la que se fueron sumado otras grandes producciones como Super Mario Bros, Uncharted o Mortal Kombat. Y del mismo modo, la pequeña pantalla aprovechó el fenómeno para crear series en torno a los mundos de The Last of Us y Fallout. Porque, salvando algunos fracasos evidentes como Borderlands o Assassin’s Creed, en general el mundo de las consolas se está mimetizando realmente bien con el público actual. Ahora el turno le ha llegado a una de las licencias comerciales del sector que peor han funcionado en el audiovisual. Pues la nueva película de Resident Evil está en marcha a cargo de Zach Cregger y no son pocos los estudios que están apostando realmente fuerte por el proyecto.

Sí, después de toda una serie de adaptaciones fútiles en lo cualitativo, el producto desarrollado por el estudio Capcom sigue teniendo un interés mayúsculo como marca. Sobre todo, teniendo en cuenta que el conjunto de sus entregas ha vendido más de 163 millones de copias en todo el mundo. No obstante, el propio interés origina ni mucho menos desdeñable, queda en este caso un poco de lado gracias a la implicación de Cregger. Según los medios internacionales, el realizador norteamericano sería el motivo principal que estaría llevando a Netflix y Warner Bros (entre otras) a entrar en una especie de puja millonaria por hacerse con la distribución mundial de este universo de zombis, en el que Constantin Film es la compañía que posee los derechos cinematográficos de explotación desde finales de los 90. Los últimos intentos por explotar la IP a nivel audiovisual ha sido inversamente proporcional al éxito de los mismos videojuegos. En 2021 y con un presupuesto y estética que hacia que el término «serie B» fuese un halago, Resident Evil: Bienvenidos a Raccon City fue una versión indigna para la franquicia, aunque la ficción seriada de Netflix que el terminal estrenó en su catálogo el pasado 2022 no se quedó atrás. De hecho, esta última adecuación a la pequeña pantalla por parte de la «gran N roja» lleva a pensar que quizás desde Constantin Film tengan amplias reservas de volver a colaborar con la empresa que dirige Ted Sarandos en una nueva película de Resident Evil.

Cregger saltó a la fama en 2022 gracias al estreno de Barbarian. El filme, el cual mezclaba varios registros del género del terror, fue ampliamente celebrado por el público y la crítica especializada, convirtiéndose en una referencia cinematográfica del horror ese mismo año. Escrita por el mismo Cregger, el elenco reunió a caras conocidas de la industria como Bill Skarsgård (Nosferatu) y Georgina Campbell (Los vigilantes) y completó el casting con figuras de la talla de Justin Long (La jungla de cristal 4.0), Richard Brake (Juego de Tronos), Rachel Fowler (Kingsman: El círculo de oro) y Jaymes Butler (Snowden). Barbarian fue su debut en solitario en la dirección, tras estrenar más de una década antes Miss Marzo junto a Trevor Moore.

Aquel aplauso generalizado le ha valido ahora, no sólo para ser la esperanzadora cara visible tras esta nueva película de Resident Evil, sino que además dentro de un año estrenará Weapons. Otra acometida en el campo del terror que, en esta ocasión contará con un reparto todavía más reconocible. Pedro Pascal, Renate Reinsve, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Josh Brolin y Austin Abrams confirman, una ristra de nombres vistosos que de alguna forman ejemplifican a la perfección el nuevo estatus de Cregger en el negocio.

La nueva película de Resident Evil

Por lo que hemos ido sabiendo gracias a la información publicada en THR, Constantin Film producirá la nueva película de Resident Evil, junto a PlayStation Productions. Mientras que Shay Hatten, el guionista de John Wick: Capítulo 4 y El ejército de los muertos será el encargado de coescribir la historia junto al director. Hasta el momento, las adaptaciones de Resident Evil se han vertebrado a través de una mezcla de géneros que van desde la acción a la ciencia ficción más «fantasiosa», siguiendo las aventuras de una heroína (Milla Jovovich) que lucha contra hordas de zombis y contra la malvada corporación Umbrella.

Dichas películas han recaudado más de 1.200 millones de dólares en todo el mundo, pero ahora según las fuentes consultadas por The Hollywood Reporter, Cregger habría decidido recuperar las raíces del terror inicial que tuvieron los primeros videojuegos publicados a mediados de los 90.