‘The Last of Us 2’: el tráiler de la nueva temporada se centra en un personaje que la audiencia odiará

Llevamos más de un año mencionando cómo los videojuegos y el cine conviven en una sinergia particularmente lucrativa. Lejos de la especie de «maldición» que la industria vivió con aquellas adaptaciones mediocres en los comienzos del siglo XXI y sin caer en fracasos actuales anecdóticos como Borderlands, el día a día de las narrativas del terreno de las consolas acumula éxitos llamativos de la talla de Super Mario Bros: la película, la trilogía de Sonic o Pokemon: Detective Pikachu. Del mismo modo, la pequeña pantalla nos ha regalado versiones brillantes. Ahí está la serie de Fallout o la que es la ficción más esperada del 2025 en Max: The Last of Us 2. La continuación que recupera a los personajes de Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal) acaba de estrenar un nuevo tráiler donde podemos echar un vistazo a Abby (Kaitlyn Dever), el nuevo y polémico rol que probablemente termine siendo un tanto odiado por los espectadores.

HBO produjo en 2023, la primera temporada de la historia creada por Neil Druckmann y Naugthy Dog para PlayStation. Una serie de capítulos que con ligeras variaciones, nos ofrecía un vistazo en «carne y hueso» del mundo postapocalíptico propiciado por el hongo cordyceps. Con Craig Mazin (Chernobyl) como uno de los principales showrunners, su estreno hace casi dos años generó toda una serie de grandes reseñas profesionales y nominaciones en los Globos de Oro y los Emmy. Y aunque tal dicha prácticamente sólo se vio recompensada con el Globo de Oro masculino y femenino en la categoría de Mejor actor y actriz invitado (Nick Offerman y Storm Reid), la espera por recibir la llegada de The Last Of Us 2 no ha hecho más que crecer y crecer, con una expectación enorme por conocer lo cercanos que serán los acontecimientos del título en exclusivo para Sony Pictures, en la propia adaptación de acción real del servicio de streaming propiedad de Warner Bros. Discovery. La primera temporada recorrió la trama del primer videojuego, mientras que por consiguiente, esta nueva season hará lo mismo con la secuela. Las dos aventuras digitales protagonizadas por Ellie han cosechado millones de copias vendidas por todo el mundo. De hecho, la segunda parte está considerada el videojuego más premiado de la historia de las consolas.

El tráiler de ‘The Last of Us 2’

Más que un tráiler, lo que ha compartido Max es una especie de teaser (adelanto corto) intenso donde vemos algunos fragmentos de lo que llegará en The Last of Us 2. Y claro, los que hayan podido jugar al videojuego podrán reconocer la mayoría de las secuencias, con especial hincapié en el rol al que da vida Dever. Pues independientemente de que la protagonista principal seguirá siendo Ellie, la realidad es que Abby tendrá muchísimo peso narrativo en esta segunda temporada.

En el teaser de The Last of Us 2 vemos intercaladas varias escenas de acción, intercaladas con la oscuridad inherente a la serie. La cual por otro lado, será todavía más mortal y violenta que su antecesora. Mientras de fondo, se escucha a Abby apuntar hacia un discurso que ejemplifica a la perfección lo relevante que será en esta continuación la toma de decisiones de los personajes: «No importa si sigues un código de honor como yo. Hay cosas que todos sabemos que están simplemente muy mal». El material promocional termina señalando que los episodios llegará a partir del mes de abril. Sin conocer todavía una fecha exacta de estrenos, lo más probable es que se repita la fórmula de 9 capítulos, uno por semana con una hora de duración.

Los nuevos fichajes

Aparte de Dever, The Last of Us 2 contará con las incorporaciones de Isabela Merced (Alien: Romulus) y Youn Mazino (Beef) y del nominado al Oscar, Jeffrey Wright. Como estrella invitada tendremos a Catherine O’Hara (Bitelchús, Bitelchús). Los acontecimientos tendrán lugar cinco años después de lo que pudimos ver en la primera temporada. La relación entre los personajes de Ramsey y Pascal volverá a ser fundamental tras la gran mentira que Joel le tuvo que contar a Ellie en el último episodio.

El rodaje de la segunda temporada ha sido complicado, pues si la primera el desarrollo coincidió con la parte final de la pandemia sanitaria, esta tuvo entre medias una huelga de guionistas y otra de actores. Un desarrollo complejo que del mismo modo, supuso muchos quebraderos de cabeza para la agenda de Pascal. El actor chileno está de rigurosa moda y este 2025 lo veremos en Materialists de Celine Song, Eddington de Ari Aster y por supuesto en el reboot de Los Cuatro Fantásticos: First Steps.