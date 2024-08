Esta actriz necesitó seguridad adicional por su personaje en ‘The Last of Us 2’: los fans la odiarán

Max compartió hace algunas semanas fragmentos del primer adelanto de The Last of Us 2. La segunda temporada de la brillante serie que en 2024 conquistó tanto a los amantes del videojuego original, como a los suscriptores de la plataforma que nunca habían jugado a la creación de Naughty Dog. Y es que la historia desarrollada por Neill Druckmann ya era un gran drama postapocalítptico para los usuarios de la consola de Sony, funcionando de una forma similar a lo que cinematográficamente hablando representan algunas de sus principales referencias. Ganadora de dos premios Emmy y con una audiencia destacada, era de esperar que la plataforma propiedad de Warner Bros anunciase una continuación siguiendo la trama de la secuela que salió para Playstation 4. Como era de esperar, la nueva ronda de capítulos iba a traer a uno de los personajes más polarizantes de la franquicia. Aunque lo que no esperábamos es que la actriz fuese a necesitar seguridad adicional durante el rodaje.

Cualquier intérprete que se haya puesto en la piel de un personaje odiado por los fans, sabe las consecuencias a nivel personal que dicho desempeño le puede acarrear. Le pasó en su momento a Tom Felton con Draco Malfoy en la saga Harry Potter e incluso Jack Gleeson tuvo que abandonar durante un tiempo la profesión después de dar vida a Joffrey Baratheon en Juego de Tronos. Con estos antecedentes, parece que desde HBO han querido tomar cartas en el asunto después de que la actriz Kaitlyn Dever solicitase una mayor presencia de las fuerzas de seguridad, como bien ha contado su coprotagonista, Isabela Merced. Una decisión tomada después de que algunos fans del videojuego se acercasen al set para mostrar el descontento con el personaje al que dará vida Dever, Abby.

Abby es igual de protagonista que Ellie

Una de las mayores sorpresas que se llevaron los jugadores con The Last of Us 2 en su momento, fue lo influyente y prácticamente coprotagonista que es el personaje de Abby en la historia. El nuevo personaje al que interpreta Dever tiene prácticamente el mismo peso protagónico que Ellie y eso, supone un cambio radicalmente opuesto a lo que conocimos en la primera temporada. Para más inri y sin entrar en spoilers, Abby será la responsable de algunos de los momentos dramáticos de la continuación, convirtiéndose en un rol odiado y por otra parte, defendido en la comunidad gamer.

Merced da vida por otra parte a Dina, otro de los nuevos personajes que adquirirán un gran peso en la trama. Hablando en una reciente entrevista, la actriz de ascendencia peruana explicó ese problema que hubo en el rodaje de la secuela, bajo un odio completamente irracional para la protagonista de 100 cosas que hacer antes de ir al instituto.

«Hay tanta gente extraña en este mundo porque hay gente que odia de verdad a Abby, que no es una persona real. Kaitlyn (Dever) tuvo que estar especialmente protegida por el personal de seguridad durante la filmación», contaba Merced en el podcast de Happy Sad Confused.

Abby será lo mejor de ‘The Last of Us 2’

Para Merced, la que se presentará como una nueva antagonista de la franquicia es de lo mejor que tiene The Last of Us 2. Incluso cree que a su compañera de reparto deberían darle varios premios: «Kaitlyn es una persona genial que no se deja intimidar por las cosas. Tenía la cabeza bien puesta y además está pasando por muchas cosas en este momento. es devastador verlo, pero también hay que darle el maldito Emmy honestamente. Estoy muy emocionada de que la gente vea lo increíblemente bien que lo hicieron Bella (Ramsey) y Kaitlyn en esto», contaba la actriz que dará vida al interés amoroso de la protagonista. El momento difícil al que se refiere Merced es el reciente fallecimiento de la madre de Dever.

La nueva miembro del reparto aseguró que todos los días en el set estaban siendo un desafió. En estos instantes, Merced se encuentra promocionando Alien: Romulus. Aparte de ella y Dever, The Last of Us 2 tendrá otras nuevas caras en el casting. Catherine O’Hara, Jeffrey Wright, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord y Danny Ramirez. La segunda temporada comenzó su grabación en febrero del presente año. Todavía no se sabe con exactitud cuando llegarán los nuevos capítulos, pero de seguro aparecerán en la plataforma de Max en algún momento del 2025.