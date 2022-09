El actor de Juego de Tronos que se tuvo que retirar del foco mediático por el odio recibido

Si hay una serie que ha arrasado en los últimos años, esa es ‘Juego de Tronos’, esta serie conquistó a la audiencia y se hablaba de ella en todos sitios. Su reparto era más que talentoso y hubo algunos actores que se vieron afectados por el papel que interpretaban. Jack Gleeson, interpretaba a Joffrey Barantheon en ‘Juego de Tronos’ y este actor, se vio tan afectado por el odio a su personaje, que se vio obligado a alejarse del foco mediático.

Jack Gleeson, el actor de ‘Juego de Tronos’ que se alejó de la fama

Joffrey Barantheon, era un personaje especialmente odiado en el panorama audiovisual, este tenía un singular carácter que no gustó a la audiencia y el actor que lo interpretaba en ‘Juego de Trono’ tuvo que dejar la fama a un lado por el odio que recibía en redes sociales. No es el primer actor que se ve afectado por el personaje que representa, no obstante, este aislamiento hacia los medios ha hecho que poco se sepa de él después de su participación en la saga.

Este actor llegó a comentar que se sentía incómodo con la fama que este personaje le había dado y es que, desde su estreno, ‘Juego de Tronos’ ha sido un exitazo en la pequeña pantalla. Por ello, parece que quiso hacer un paso atrás y alejarse de las cámaras.

Se centró en otros proyecto y es que el joven actor decidió crear una compañía de teatro para seguir trabajando en el mundo de la interpretación, pero desde otra perspectiva. La compañía de teatro se llama Collapsing Horse Company y esta la creó con sus compañeros de facultad, pues el joven se ha graduado en Filosofía en el Trinity College de Dublín. Parece que ahora, podemos volverlo ver actuar, no obstante, sus interpretaciones no siguen la misma línea que ‘Juego de Tronos’.

La boda del actor, humilde y sencilla

Aún con la desvinculación voluntaria por parte del actor, su enlace matrimonial ha saltado a los medios. La boda fue de carácter humilde y de estilo sobrio, y en ella, la pareja que forma con la actriz Róisín O’Mahony reafirmaba una vez más su amor. Parece que la pareja habría optado por una ceremonia sencilla, serena y alejada de los focos.

Se conoce que fue una boda emotiva, incluso el sacerdote que oficiaba la ceremonia quiso dedicar unas palabras al actor y a su personalidad. «Cuando lo conocí, fue como si nos conociéramos de toda la vida, él es ese tipo de persona. No hay nada artificial», unas palabras llenas de sentimiento para una ocasión más que especial para la pareja.

El actor ahora se muestra irreconocible y muchos de sus fans han confirmado que parece una persona completamente diferente. Parece que ‘Juego de Tronos’ sea algo de actualidad, no obstante la primera emisión de esta serie se remonta a abril de 2011. Hace más de una década que conocíamos a muchos de los personajes y estos, nos acompañarían en la pantalla hasta mayo de 2019. Esta serie marcó un antes y un después para los actores de la misma, pero parece que este, optó por seguir otro camino después de finalizar este proyecto.