Qué es de los actores de ‘Juego de Tronos’ que interpretaron a Jon Nieve o Daenerys Targaryen

Juego de Tronos hizo parar al mundo con sus estrenos, fue todo un bombazo durante sus 10 años de emisión y era tema de conversación en miles de casas. Muchos de sus actores se dieron a conocer mundialmente con su papel en Juego de Tronos y hoy, venimos a contarte qué ha sido de los principales.

Es cierto que hay muchos más personajes y talvez nos dejamos alguno de tus favoritos, pero con tantas temporadas, nos pasaríamos horas para nombrarlos todos. Por ahora, vemos qué es de la vida de los actores principales de la serie de HBO.

¿Qué ha sido de estos actores de Juego de Tronos?

Emilia Clarke (Daenerys)

El papel de Madre de Dragones le sentaba de maravilla a Emilia Clarke, pero la verdad es que no ha parado de trabajar desde que la serie finalizó. Fue uno de los personajes con más fama y después de la serie, decidió tomarselo con calma, disfrutando de una libertad que venía después de 10 años de grabaciones.

Se la ha podido ver en varios proyectos, protagonizó ‘Last Christmas’, también ha trabajado poniendo voz a personajes animados y sus redes sociales no han parado de crecer desde su estreno en pantalla. También, ha colaborado con varias marcas con su imagen.

Kit Harington (Jon)

Fue uno de los personajes más sólidos y conocidos de la serie temporada tras temporada. La fama llamó a su puerta con Juego de Tronos y cuando esta finalizó, quiso tomarse un tiempo de descanso, algo común después de una entrega tan intensa. Desde ese momento, se le ha podido ver ‘Criminal: Reino Unido’ de Netflix o en ‘Modern Love’ de Amazon.

Por supuesto, no nos olvidamos de su participación en ‘Ethernals’, estrenada en 2021, una película con un reparto más que interesante, con actores como Salma Hayek o Angelina Jolie.

Lena Headey (Cersei)

Su carrera ya era admirable antes de Juego de Tronos, pero esta serie también fue un gran empujón para la actriz. No ha parado de trabajar, colaborando con películas o serie muy diferentes, demostrando su versión más polifacética.

Sus seguidores pueden verla en la comedia dramática ‘Rita’ de ShowTime o en ‘GunPowder MilkShake’ como Scarlet. También ha colaborado en varios proyectos de Netflix, como ‘Wizards: Tales of Arcadia’. Tiene una carrera más que completa en el mundo de la interpretación y parece que su fama, solo continúa subiendo.

Peter Dinklage (Tyrion)

Este actor ya conocía los platós antes de Juego de Tronos y no ha parado de trabajar después de la serie. Se le pudo ver en ‘Infinity War’ o en ‘I Care a Lot’, donde era protagonista. Su currículum no para de crecer y sus seguidores le podrán ver en muchas más películas en los próximos años.

Maisie Williams (Arya)

Su papel como Arya arrasó con la audiencia y su fama no paró de aumentar, no obstante, cuando acabó la serie quiso dar un paso atrás en la interpretación, para poder redescubrir otros proyectos artísticos. No ha dejado de actuar y ha participado en varias películas y series, pero ahora, también colabora con varias marcas y trabaja en nuevas pasiones, como la moda.

Sabemos que nos hemos dejado algunos personajes esenciales, como los interpretados por Sophie Turner, Alfie Allen o Hafthor Bjornsson. Todos ellos han tenido personajes claves y ahora, se centran en otros proyectos. Esta serie representó un antes y un después, tanto para sus actores, como para los seguidores de la saga.