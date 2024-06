Misterio resuelto: éste es el motivo por el que la segunda temporada de ‘The Last of Us’ será más corta

Las series basadas en videojuegos están de moda y todas las semanas se anuncia una novedad sobre alguna de ellas. Si hace una semana Netflix explicó que lanzará una serie animada de Minecraft, el mítico videojuego de Mojang, esta semana le toca a Max y la próxima temporada de la serie The Last of Us. Según sus creadores la serie volverá en 2025 y, además, la segunda temporada será más corta.

La serie postapocalíptica The Last of Us se estrenó enero de 2023 en HBO y está basada en el videojuego de 2013 del mismo nombre desarrollado por Naughty Dog. Esta serie sigue a Joel (Pedro Pascal), un contrabandista encargado de escoltar a la adolescente Ellie (Bella Ramsey) a través de un Estados Unidos postapocalíptico al otro lado del país . Todos los habitantes del país están sometidos a un estricto control de salud por parte de las autoridades.

Del viaje de Joel y Ellie depende la posible salvación de la humanidad, ya que Ellie fue mordida por un infectado, pero no ha desarrollado el hongo. La serie en su primera temporada también cuanta con el personaje de Tommy (Gabriel Luna), el hermano menor de Joel y exsoldado.

En enero de 2023 la serie se renovó esta serie para una segunda temporada, pero debido a la huelga de guionistas la producción de la segunda temporada se tuvo que detener. Está previsto que la segunda temporada se rodará en 2024 y la segunda temporada se estrenará en la primera mitad de 2025.

Una segunda temporada más corta

Aunque los seguidores de la serie se han asustado, ya que la primera temporada tenía 9 episodios y no comprendían que la siguiente fuese más corto pensando que se quería dar menos importancia a la historia, pronto HBO ha explicado que es una cuestión de la libertad creativa.

Los creadores, productores, showrunners y directores de esta serie postapocalíptica Craig Mazin y Neil Druckmann analizaron la historia del segundo videojuego de The last of us y estuvieron pensando en cómo adaptarla mejor a la segunda temporada de la serie. El problema que se encontraron es que es mucho más larga que la anterior y pensaron en diversas opciones para la adaptación.

Según han explicado a Deadline: “Cuando la temporada 2 finalmente llegue en 2025, será más corta que la temporada 1, que consta de siete episodios. Pero la buena noticia es que una posible tercera temporada será «significativamente más larga» y posiblemente de mayor alcance, y podría haber después una temporada 4 según los productores ejecutivos, showrunners y directores Craig Mazin y Neil Druckmann”. También afirmaron que uno de los episodios de la temporada 2 será «bastante largo» en duración.

Según ha explicado Craig Mazin: «El material de la historia que tenemos para la segunda parte del videojuego es más larga que la del primero, así que parte de lo que tuvimos que hacer al principio fue descubrir cómo contar esa historia a través de varias temporadas”.

La tercera temporada de The Last of Us

Sobre la posibilidad de una tercera temporada Mazin ha explicado «Como fan, estoy encantado de que pueda haber un tercer juego de The Last of Us. Como co-creador de este programa de televisión, no hay un mundo en el que me gustaría que nuestro programa fuera más allá del material de origen que la gente tiene en el mundo».

«Nuestro programa, tal como la gente lo conoce en HBO, cubrirá el material del segundo juego y luego un poco de material que es relevante para esa historia, pero, como dije, deambula por nuevos caminos interesantes, historias inéditas que se contaron dentro del contexto de esos juegos”, ha añadido Mazin.

La serie The Last of Us se está planteando como una serie de cuatro temporadas y la idea de los productores es explorar la historia del segundo videojuego en la segunda, la tercera y la cuarta temporada. Pero sus creadores ya han explicado que no quieren ir más allá en la historia de Joel y Ellie que los videojuegos.

El reparto para la segunda temporada de The Last of Us.

Por ahora solo sabemos los fichajes clave que ya se ha anunciado para la segunda temporada: Kaitlyn Dever (Dopesick) será Abby. También está confirmado Jeffrey Wright (Westworld) como Isaac, Danny Ramirez (Top Gun: Maverick) como Manny, Spencer Lord (The good doctor) como Owen, Tati Gabrielle (Los 100) como Nora. También formarán parte los actores Ariela Barer (Runaways) como Mel, Young Mazino (Bronca) como Jesse e Isabela Merced (Madame Web) como Dina, además de Catherine O’Hara (Schitt’s Creek) en calidad de actriz invitada.

Además se ha confirmado la presencia en la segunda temporada del actor Gabriel Luna como Tommy, el hermano de Joel y de actriz Rutina Wesley como Maria, la pareja de este personaje.