Vuelve ‘The Last of Us 2’: este es el aspecto de Joel y Ellie en la segunda temporada

Una de las series más esperadas por los usuarios de HBO Max es la segunda temporada de The Last of Us. Hay que tener en cuenta que The Last of Us es la serie más vista de la historia de HBO Max España, pero también de toda Europa y Latinoamérica. Además, el episodio 1 llegó hasta los 40 millones de espectadores desde su estreno según reporta la compañía, y la media de cada episodio se encuentra en 30,4 millones.

Todo un éxito de audiencia que se espera repetir con la segunda temporada. Los seguidores de la serie quieren ver el aspecto que tendrán en The Last of Us 2 sus protagonistas: Pedro Pascal y Bella Ramsey. Estos dos actores volverán a interpretar los papel del maduro Joel y la joven Ellie unidos en esta aventura por casualidad.

Durante la presentación de Warner Bros. Discovery Upfront en Nueva York se mostraron las primeras imágenes de la serie. En estas se ve a muestran a Joel parado afuera por la noche y hablando con alguien que está de espaldas a la cámara. Por la escena está claro que Joel se encuentra en una situación peligrosa. También se ve a Ellie intentando colarse en un edificio con su arma lista para disparar en el caso de que algo salga mal.

¿Qué va a ocurrir en la segunda temporada?

La serie está basada en el videojuego homónimo que ha contado en el mundo con millones de seguidores. Los protagonistas de esta original ficción tienen que sobrevivir en un mundo postapocalíptico plagado de infectados, criaturas zombis creadas por un hongo parásito. Además, también se tienen que enfrentar a mercenarios, justicieros, e incluso caníbales, que están intentando sobrevivir en un mundo totalmente destruido.

Si no habéis visto la primera temporada de la serie, no leáis este párrafo porque contiene spoilers. En el último Joel y Ellie llegan finalmente al hospital de Salt Lake City, donde se encuentran con Marlene (Merle Dandridge), líder de las Luciérnagas. Ella les revela que la joven es inmune al virus y que su tejido cerebral podría contener la clave para una cura, lo que implica que debe morir. Como Joel no quiere perder a Ellie decide matar a todos los que se encuentra en el centro médico incluyendo a Marlene…

La segunda parte debería seguir la trama marcada con este videojuego que fue lanzado en 2020, pero no se sabe al final seguirá este rumbo.

Los nuevos personajes de The Last of Us 2

Además de Joel y Ellie, la serie contará con nuevos personajes en esta segunda temporada. Entre ellos destaca Abby, una adolescente de unos 20 años que busca venganza por la muerte de su padre. Abby se había embarcado con este fin en un viaje lleno de peligros en el que se cruzará con los caminos de Ellie y Joel. Este papel lo interpretará la actriz Kaitlyn Dever, a la que conocemos por sus papeles en las ficciones La noche de las nerds y Nadie podrá salvarte.

En la segunda temporada podremos ver el regreso de Gabriel Luna como Tommy, el hermano de Joel y de Rutina Wesley como María, su esposa. Además en el reparto estarán los actores Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen y Danny Ramirez como Manny. Catherine O’Hara, la actriz ganadora del Emmy, tendrá una aparición especial como estrella invitada.

¿Cuándo podremos ver The Last of Us 2?

El rodaje de esta segunda temporada comenzó en febrero de 2024, pero la fecha de estreno aún no ha sido anunciada. HBO Max ha confirmado que la serie se estrenará en algún momento de 2025, pero todavía no se sabe la fecha exacta.

De nuevo Craig Mazin y Neil Druckmann, creadores del videojuego y guionistas de la serie, ejercen como productores ejecutivos y showrunners. Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan y Evan Wells también son como productores ejecutivos. El desarrollo de esta segunda temporada está a cargo de Sony Pictures Television en coproducción con HBO.

Además del éxito de audiencia en HBO Max, también en febrero la serie obtuvo nada menos que 8 Premios Emmy, en categorías como Mejor serie dramática, Mejor actor en una serie dramática (Pedro Pascal) y Mejor actriz en una serie dramática (Bella Ramsey). La primera temporada ha obtenido también premios de renombre como obtuvo los Globo de Oro, Critics’ Choice Television Award y Screen Actors Guild Award.

Tendremos que esperar hasta 2025 para ver los nuevos episodios de esta serie que se ha convertido en la preferida de muchos de los usuarios de HBO Max. Una ficción muy original que derrocha acción, suspense, misterio y grandes desafíos. Estaremos muy atentos a todas las noticias sobre la segunda temporada.