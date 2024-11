Esta actriz confirma que no estará en la tercera temporada de ‘Euphoria’

Los fans de la serie con la que Zendaya despegó como estrella mundial viven en una constante noria de emociones. Pues cualquiera que navegue un poco entre las noticias relacionadas con el show de HBO en los últimos años, puede comprobar los serios problemas acrecentados por las ambiciones y las complicadas agendas de un reparto, donde ya no existe ningún intérprete anónimo. Desde la propia estrella de la franquicia Spider-Man, pasando por Sydney Sweeney, hasta la presencia de Jacob Elordi, la creación de Sam Levinson ha encumbrado a todos sus jóvenes rostros, llevando a que hoy, resulte tremendamente difícil un desarrollo y una producción convencional para su inminente rodaje. Para más inri, hace escasas horas un miembro del elenco ha confirmado que no regresará para la tercera temporada de Euphoria.

Considerada como una de las grandes series de los últimos años, Euphoria se centra en la lucha (o mejor dicho convivencia) de Rue (Zendaya) con las drogas, tras una sobredosis que la obligó a estar ingresada en un centro de rehabilitación. A su alrededor, la ficción intenta representar la angustia de la generación Z, el uso de las tecnologías, el abuso sexual y la toxicidad de unos adolescentes expuestos a vivir con cierto nihilismo en la actualidad de un mundo que los sobrepasa. La primera temporada se estrenó en 2019, recibiendo 5 nominaciones a los Emmy y con el aplauso unánime de la crítica. Tras la pandemia aparecieron dos capítulos especiales; uno centrado en la protagonista y otro, en su interés amoroso, Jules (Hunter Schafer). Ambos servirían de puente para otra season estrenada en el pasado 2022, pero todo se está complicando más de la cuenta con el claro inconveniente de que su reparto se ha hecho lo suficientemente mayor como para que el público deje de mirarlos como a unos adolescentes. Por ello, la tercera temporada de Euphoria tendrá un salto temporal de al menos, cinco años. Una elipsis temporal en la que ya hemos podido saber que no podremos ver a Storm Reid, quien dio vida a la hermana de la protagonista en las dos primeras temporadas.

La serie no recuperará a Storm Reid

Puede que Reid no tuviese una participación o evolución del personaje al nivel de otros roles y sin embargo, Gia ejercía como parte fundamental en el desarrollo de Rue, funcionando como una especie de ancla narrativa junto a su madre y sirviendo del mismo modo como el punto final para evitar su derrumbe total hacia la adicción. La noticia de su ausencia la hemos conocido gracias a la alfombra roja de los Governors Awards en Los Ángeles. Un evento anual organizado por la Academia de los Oscar y que sirve para honrar las carreras y logros vitales de varios miembros destacados de la industria.

Por supuesto, Reid fue preguntada con motivo del todavía escepticismo que existe hacia la tercera temporada de Euphoria y su respuesta, ha sido tan directa como dolorosa para los fanáticos de la serie: «Desafortunadamente, Gia no volverá para la tercera temporada. Estoy tan tan en deuda con el reparto y el equipo de esa serie, con HBO. Estaré agradecida, siempre en deuda», explicaba.

La ganadora del Emmy a Mejor actriz invitada por The Last of Us no es, la única intérprete que no regresará a su papel. La primera en confirmar que no volvería tras serias discrepancias con su creador fue Barbie Ferreira y su personaje de Kat. Por otro lado y desgraciadamente, Angus Cloud falleció en 2023 y no podrá volver como el encantador Fezco, el cual en la última temporada había logrado un protagonismo mucho mayor. Por lo que conocemos, además de Zendaya sí que tendremos de nuevo a Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Eric Dane.

La tercera temporada de ‘Euphoria’

El productor ejecutivo Casey Bloys confirmó el pasado verano la idea de Sam Levinson de que la tercera temporada de Euphoria tendría un salto temporal. Una solución clave quizás, para todas las puertas abiertas que dejó la serie en su momento. Por un lado, se puede explorar el futuro de un Nate Jacobs (Jacob Elordi) sin la presencia de su padre o la relación fracturada de las hermanas Cassie Howard (Sweeney) y Lexi Howard (Maude Apatow), después de que esta la última la exponga con su obra de teatro. Por si esto fuera poco para la mejor amiga de Zendaya en la ficción, también deberá lidiar con la desaparición y arresto de un Fezco que de aparecer, deberá ser encarnado por otro actor (algo bastante improbable).

Paradójicamente, Rue parece la única que ha encontrado paz, tras decir adiós (¿definitivo?) a la adicción y al trauma de su padre, en una especie de epifanía al verse reflejada en la obra de teatro de Lexi. El rodaje de la nueva temporada debería comenzar en enero de 2025.