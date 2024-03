¿Han cancelado la tercera temporada de ‘Euphoria’? La serie se despedirá del instituto

A los fans de Euphoria no les regalan muchas alegrías. La ficción de HBO Max creada por Sam Levinson fue una auténtica revolución cuando se estrenó en el 2019 y, a pesar de batir todos los récords en cuestiones de audiencia y premios, la continuación de su historia siempre ha sido paulatina y en pequeñas dosis. Así, después de la primera temporada se rodaron dos capítulos especiales, en forma de epílogo, durante la pandemia. Mientras que para poder ver la segunda ronda de capítulos, tuvimos que esperar hasta el 2022. Ahora, en los próximos días iba a comenzar el rodaje de la tercera ronda de episodios y sin embargo, un comunicado de la cadena ha anunciado un nuevo retraso en la producción. Desgraciadamente, el contenido del mensaje alude a una fecha indefinida para la continuación de la serie generacional, por lo cual, la mayoría del público ha comenzado a especular sobre una probable cancelación de la tercera temporada de Euphoria.

“HBO y Sam Levinson siguen comprometidos a hacer una tercera temporada excepcional. Mientras tanto, estamos permitiendo que nuestro elenco tan solicitado busque otras oportunidades”, escribía la cadena en la publicación. La tercera temporada de Euphoria se esperaba para 2025 y como mucho, ese año podría ser el del inicio del rodaje. Comunicar el retraso de esta forma no es algo nada convencional y menos, aludir al elenco a buscar otros proyectos. Con ello, el equipo de la ficción nos viene a sugerir cambios sustanciales en el futuro narrativo de la serie y una reconfiguración del casting. Pero ¿puede vivir esta tragedia adolescente sin Rue y Jules?

Cine negro para la tercera temporada de ‘Euphoria’

No será el primero, ni probablemente el último de los problemas a los que tengan que hacer frente Levinson y compañía. El año pasado, la desgracia atravesó la pantalla cuando Angus Cloud, uno de los intérpretes más queridos de la serie, falleció a causa de una sobredosis de fentanilo y cocaína. Fezco, su personaje, había adquirido una gran relevancia en la última temporada y el arco final de esta, le exponía a un futuro incierto en el que por supuesto, los fans necesitaban saber cómo iba a evolucionar la historia de este camello de gran corazón.

En su última aproximación a lo que será la tercera temporada de Euphoria, Levinson le contó a la revista Elle que esta se centraría en el personaje de Rue (Zendaya) a través de un estilo de cine negro que indagaría y exploraría lo que significa “ser un individuo con principios en un mundo corrupto”. También teníamos en conocimiento el salto a la dirección en un capítulo para la actriz de Dune: Parte dos y un salto temporal con el que los espectadores y los personajes se despedirían de la escuela secundaria donde conocimos a todos esos roles que han terminado convirtiéndose en estrellas de cine. Heidi Bivens, la propia diseñadora de vestuario de la serie, le contó del mismo modo a Vogue en abril del 2023 la previsión de un salto temporal de cinco años desde los eventos sucedidos en la segunda temporada. Por ello, el sueño de todavía estar a tiempo en el calendario es real.

Desde su estreno, Euphoria ha logrado 25 nominaciones a los premios Emmy, entre ellos el doble galardón para Zendaya para el que es y será, a todas luces, uno de los grandes papeles de su carrera.

‘Euphoria’: Caldo de cultivo de estrellas generacionales

El ejemplo perfecto, representante del éxito de la serie, lo podemos encontrar en la figura de la propia Zendaya. Sí, antes de la llegada de este remake sobre la homónima miniserie israelí, la actriz ya era una figura reconocida en la industria. Gracias en parte, a sus comienzos de la mano de Disney con series como Shake It Up! su posterior aparición en El gran showman y el papel de MJ en el Spider-Man de Tom Holland. No obstante, fue su papel de Rue lo que la consagró quitándose por fin de encima, esa imagen todavía infantil y naif.

En el proyecto de HBO además descubrimos a otras estrellas de la talla de Hunter Schafer, Maude Apatow, Storm Reid, Javon Walton, Alexa Demie y por supuesto, la revolución actual que suponen para el público joven, nombres como Sydney Sweeney y Jacob Elordi. Todo un caldo de cultivo de talento generacional el cual explica, en gran medida, el ascenso de la ficción a serie de culto.

No se puede hablar por tanto, de una cancelación de la tercera temporada de Euphoria. Por contra, este nuevo retraso nos hace temer la probable ausencia de buena parte de su reparto principal. Eso si, la pausa y el salto narrativo prometen sentarle muy bien a la creación de Levinson. El director y guionista todavía se recupera del fracaso de crítica y público que supuso The Idol, su última creación.