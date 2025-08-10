Drama para Davidovich en Cincinnati: se retira tras estar a dos juegos de la victoria

Alejandro Davidovich no gana para disgustos. El tenista español volvió a vivir un episodio negro en su carrera al abandonar este sábado el Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) y su rival, Joao Fonseca, avanza a la siguiente ronda. Davidovich, número 18 del mundo, ganaba 7-6 y 4-0 cuando empezó a acusar problemas físicos que le llevaron a perder los cinco juegos siguientes ante el brasileño. Con 5-4 abajo en el segundo set, el malagueño se retiró.

El andaluz también venía de abandonar el Masters 1.000 de Canadá, retirándose de su duelo de octavos de final contra el ruso Andrey Rublev en el tercer set por dolores abdominales. El español, que hace dos semanas disputó la final del Abierto de Washington -derrotado por del australiano Alex de Miñaur-, está en la mejor posición de su carrera en el escalafón de la ATP.

Fonseca disputará la tercera ronda contra el ganador del partido entre el italiano Flavio Cobolli y el francés Terence Atmane. Davidovich lo tenía todo a su favor para avanzar a la siguiente ronda del torneo, pero de nuevo los problemas físicos acabaron con él. El jugador español estaba desplegando un gran nivel ante la joven promesa del tenis mundial, sin darle opción después de apuntarse la primera manga en el tie-break, cuando de repente comenzaron los dolores y acabó perdiendo cinco juegos consecutivos.

Such a shame 😞 Davidovich Fokina is forced to retire, sending Joao Fonseca through 6-7 5-4 RET.#CincyTennis pic.twitter.com/kt6rXtdLnT — Tennis TV (@TennisTV) August 9, 2025

Ya son dos veces seguidas las que le ha pasado esto al tenista malagueño, que representará a España en el próximo partido de Copa Davis contra Dinamarca en el mes de septiembre. Le sucedió lo mismo contra Andrey Rublev y ahora contra Fonseca, justo cuando se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera tras alcanzar su ranking más alto. La suerte no le está acompañando a Davidovich en estos últimos torneos y ha tenido que despedirse de Cincinnati antes de tiempo por culpa de los problemas físicos.