‘Shinobi’: el mítico videojuego de ninjas también recibirá una adaptación en la gran pantalla

Antes de que termine el presente 2024, Sonic 3 llegará a las salas de cine. Una producción que podría suponer un cambio de ciclo respecto al personaje en la gran pantalla. Pero eso, no quiere decir que Sega no vaya a seguir explotando sus licencias creativas en el formato fílmico. Pues, como hemos podido saber hace escasas horas, la legendaria saga ‘Shinobi’ también tendrá una adaptación a la gran pantalla de la mano de Universal Pictures y del director Sam Hargraves, conocido por filmar las dos entregas de Tyler Rake. Un proyecto más que sigue la lucrativa tendencia que Hollywood está encontrando en el campo narrativo del mundo de las consolas.

Las adaptaciones del erizo azul se ha traducido en algunos de los largometrajes más lucrativos del subgénero, lo cual demuestra en cierto sentido el atractivo innegable que poseen algunos de los carismáticos personajes de la desarrolladora japonesa. Sin embargo, en vez de volver a asociarse con Paramount Pictures, ahora Sega estrechará lazos con la Universal. Una major que ha logrado encontrar en el campo virtual, una explotación comercial gracias a cintas como Super Mario Bros: La película o Five Nights at Freddy’s. La primera logró recaudar más de 1.300 millones de dólares en todo el mundo, mientas que la segunda consiguió aunar unos estimables 308 millones de dólares, contando con futuras secuela para ambos títulos. La nueva acometida en el terreno videojueguil responderá a esta franquicia creada en 1987, la cual se representará dada la elección de colocar a Hargraves tras las cámaras como una apuesta total por la acción sin cortes, al más puro estilo de John Wick.

¿De qué trata la saga Shinobi?

Siendo una IP dentro de lo que cabe, bastante moderna para el mundo de los videojuegos, Shinobi no parece a priori ser un reclamo de la talla de Mario Bros, Sonic, Zelda y compañía. No obstante, su desarrollo ha tenido numerosas entregas de éxito. La serie sigue al ninja Joe Musashi, quien frecuentemente lucha contra Zeed, un sindicato criminal japonés. Con un estilo denominado Hack and slash en el que se prioriza el combate cuerpo a cuerpo, los juegos de la saga se caracteriza por manejar al protagonista mientras se enfrenta a múltiples enemigos, ya sea con su catanas, estrellas arrojadizas o diversas armas que el héroe emplea mientras salta entre edificios y realiza acrobacias mortales.

El juego original ha generado hasta 13 secuelas y spin-offs, siendo el más reciente ‘Shinobi 3D’, publicado en 2011. A pesar de ese aparente abandono comercial, Sega tiene muy en cuenta su propiedad intelectual, pues a finales del pasado 2023 anunció que estaba desarrollando una nueva entrega que reiniciaría la franquicia.

Según el comunicado de prensa emitido y recogido por IndieWire, Shinobi estará producida por Marc Platt y Adam Siegel a través del sello Marc Platt Productions, mientras que Dmitri M. Johnson hará lo propio mediante Story Kitchen. Desde Sega, el encargado de supervisar el proyecto será Toru Nakahara y tanto Mike Goldberg como Timothy I. Stevenson completarán el apartado ejecutivo principal.

Sam Hargrave es el director perfecto

Shinobi tendrá un guion que correrá a cargo de Ken Kobayashi, el responsable de adaptar al libreto obras como Sunny o el cómic de Marvel, Hit-Monkey. Pero las esperanzas de la versión cinematográfica parecen estar puestas en la realización de Hargrave. Un cineasta que ha demostrado saber desenvolverse con presupuestos holgados y de conectar con la audiencia en el streaming, creando el que posiblemente fue primer éxito de audiencia de Netflix. Tyler Rake tuvo una brillante acogida gracias a su apuesta por la acción sin limites, versionando la novela gráfica original de Ande Parks y Fernando León González. Aunque antes de dar el salto a la dirección, fue al igual que Chad Stahelski y David Leitch, un coordinador de dobles en varias películas del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), además de ser el realizador de la segunda unidad en la segunda temporada de The Mandalorian.

Una decisión que parece acertada y que nos asegurará grandes combates cuerpo a cuerpo. Otra cosa no, pero Shinobi difícilmente pecará de poco realismo en sus coreografías. Todavía no existe una fecha oficial para el estreno, ni se conoce quién será el actor protagonista que asumirá el papel principal. Antes, Hargrave estrenará la serie The Last Frontier. Una producción de Apple TV + en la que con 10 episodios se centrará en la historia de un avión lleno de presos accidentado en una zona salvaje de Alaska y en cómo un único policía de la región debe hacerse cargo de ello.