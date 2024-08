Tráiler de ‘Sonic 3’: el erizo azul y su nueva familia se unen para detener al poderoso Shadow

A juzgar por el primer tráiler de Sonic 3, las aventuras del erizo azul no ha dejado de lado su particular humor familiar. Pero en cambio, sí que parece haber añadido cierto tono de seriedad, derivado del enemigo al que deberá enfrentarse el carismático protagonista. Y es que a la creación de Sega se le han ido añadiendo poco a poco, nuevos miembros de la franquicia, lo cual ha llevado a crear un grupo de guerreros que serán la última esperanza de la tierra para contrarrestar la fuerza aplastante del experimento científico conocido con el nombre de Shadow. Criatura que se estrena por primera vez en esta trilogía fílmica proveniente del mundo de los videojuegos, bajo la voz del actor Keanu Reeves.

No queda demasiado para su llegada a los cines, antes de que termine el 2024 y por eso, Paramount Pictures ha compartido hace escasas horas el primer adelanto oficial de la continuación de una propiedad intelectual que lleva más de 800 millones de dólares recaudados en todo el mundo, desde que la cinta original se estrenase el pasado 2020. Una producción acelerada que un poco, abrió la veda lucrativa de unos estudios deseosos por ver nuevas adaptaciones del terreno de las consolas. La apuesta de la compañía es máxima y por lo que parece esta será la historia con «más peso» dramático en lo que se pretende que sea un nuevo taquillazo de la IP, bajo un contexto económico complicado por parte del sello. Por supuesto, Ben Schwartz vuelve a ser la voz del héroe titular, mientras que Colleen O’Shaughnessey dará vida de nuevo a Tails. Por su parte Idris Elba repite en el rol de Knuckles, la cual tuvo recientemente, una malograda miniserie de 6 episodios disponible en SkyShowtime.

Tráiler ‘Sonic 3’

En Sonic 3 no podía tampoco falta la presencia y regreso de uno de los antagonistas favoritos de los fanáticos del personaje: el Dr. Robotnik. La interpretación de Jim Carrey fue uno de los puntos más destacados de la primera entrega, gracias a su mimetismo y habilidad innata para con la comedia. Independientemente de lo genial de su performance, el regreso del personaje supone una sorpresa no sólo por el destino que corrió el villano en las entregas anteriores, sino también porque el nominado al oscar había anunciado recientemente su retiro de la actuación, lo que los fanáticos pensaron que afectaría a su participación en la franquicia. Hasta el momento, Carrey no ha estado vinculado a ningún proyecto importante para los próximos años.

Sin embargo, quizás el canadiense haya regresado a la producción gracias a ese giro en el que parece que el archienemigo y estrafalario enemigo de Sonic está en su punto más bajo, configurando el aspecto real con el que lo conocimos en el mundo de los videojuegos. No obstante, Robotnik representa la última oportunidad de Sonic para lograr vencer al todopoderoso Shadow. A principios de año, se dio a conocer un adelanto exclusivo de la convención en la CinemaCon, donde ya se aseguró que el científico entablaría una probable asociación con su némesis azul.

Elba, le señaló a Collider que Sonic 3 sería un regalo «para todos los verdaderos fanáticos acérrimos de Sonic» y que la historia tendría muchos «huevos de Pascua por descubrir». El elenco de la cinta se completa con James Marsden (Jury Duty), Krysten Ritter (Jessica Jones), Sofia Pernas (Tracker), Cristo Fernández (Ted Lasso), James Wolk (Mad Men), Jorma Taccone (Weird) y Alyla Browne (Furiosa). La dirección de este cierre de trilogía volverá a correr a cargo de Jeff Fowler, quien fue el responsable de las dos anteriores historias de Sonic, a parte de dirigir uno de los cortometrajes de animación de la serie Love, Death + Robots. Sonic 3 llegará a los cines el próximo 25 de diciembre de 2024. Una cartelera complicada para el éxito rotundo en el cine familiar, sobre todo teniendo en cuenta que unos días antes se estrenará Mufasa: El rey león. El objetivo de la nueva historia de Sonic será el de superar económicamente a sus dos anteriores predecesoras, aunque por lo que parece, esta tercera entrega será un punto de inflexión para la saga.

El último gran videojuego del 2024

El 2024 nos ha traído un gran número de adaptaciones del mundo de los videojuegos, tanto al cine como a la pequeña pantalla. Seguramente, la más destacada de la segunda fue la serie de Fallout en prime Video. Por otro lado, el formato no está exento de desastres de la talla de Borderlands. El próximo año, la tendencia seguirá trayéndonos algunas de las propiedades intelectuales más atractivas del mundo de las consolas. Desde Ghost of Tsushima a Minecraft, pasando por Watch Dogs, Metal Gear Solid, Bioshock y Mortal Kombat 2.