‘Sonic 3’: Keanu Reeves podría ser el elegido para ser la voz de Shadow

El erizo más famoso del mundo de los videojuegos es el que más rápido está gestando su propia saga. Sonic llegó a los cines por primera vez en el 2020 de la mano de Paramount Pictures y una critica que recibió con perplejidad una adaptación que en defensa del estudio, era de por sí bastante complicada. Sin embargo, el personaje de Sega consiguió la aceptación más relevante cuando se hace algo sin muchas pretensiones: su sinvergüencería fue amada por los fans. Por ello, con un presupuesto estimado de 90 millones, la cinta dirigida por Jeff Fowler amasó 320 millones de dólares en la taquilla mundial. No es que fuesen unas cifras especialmente alarmantes, pero generó beneficios en una época muy complicada para la exhibición por el COVID-19. La senda le llevó a una secuela y ahora, Sonic 3 está casi lista para volver a las salas, con un más que probable fichaje estrella. Keanu Reeves será la voz del personaje conocido como Shadow.

Este erizo oscuro llevará a que el actor de Matrix se una al elenco de voces que ya incluye a Ben Schwartz como el protagonista, Collen O’Shaughnessey como Tails e Idris Elba repitiendo también en el papel de Knuckles. Este último tendrá además, una serie propia que llegará a Paramount + a finales de este 2024. Del mismo modo estarán “en carne y hueso”, James Marsden y el carismático y descontrolado Jim Carrey, regresando como el villano Dr. Robotnik. En el apartado técnico volverá del mismo modo el director Jeff Fowler, quien volverá a ponerse tras las cámaras.

La CinemaCon mostró un adelanto de ‘Sonic 3’

La pasada CinemaCon celebrada en Las Vegas mostró avances de varios de los títulos más esperados de las compañías. Algunos como el tráiler de Joker: Folie à Deux se compartieron con el resto del mundo, no obstante la mayoría de los adelantos se quedaron en la privacidad del certamen por lo que en algunos casos sólo hemos podido obtener las sensaciones de los asistentes. Con Sonic 3 pasó un poco esto último y únicamente unos pocos afortunados pudieron ver por primera vez a Shadow en acción, reclutado por el malvado personaje encarnado con Carrey, quien ya tiene un sobrepeso considerable, igualando su aspecto con su homólogo en el mundo de las consolas. La información la ha transmitido IndieWire aunque la noticia fue dada por primera vez a través de The John Campea Show. Todavía no existe una confirmación oficial por parte de la compañía con respecto al fichaje.

Algunos fans habían especulado con cierto interés la posibilidad de que Robert Pattinson, quien vive actualmente en su era Batman para dar vida al antagonista del erizo azul, aunque no parece que la elección de Reeves vaya a suponer ningún disgusto para los espectadores. Esta no fue la única participación del intérprete en el evento, pues sabemos que Reeves recuperará a su John Wick en el spin-off de Ballerina. Desgraciadamente, el filme protagonizado por Ana de Armas no aterrizará en las salas hasta el verano de 2025. No es la primera vez en la que el canadiense ofrece su voz a un personaje. Anteriormente prestó su voz a su propio rol en el videojuego Cyberpunk 2077, Duke Caboom en Toy Story 4 y como Batman en la cinta de animación DC Liga de Supermascotas. En estos instantes, está ocupado con la producción de Constantine 2.

¿Quién es Shadow?

En los videojuegos de Sonic, Shadow es uno de los antagonistas más poderoso del héroe titular, aunque en alguna ocasión ha colaborado con el grupo de los buenos, siendo en realidad, una creación reciente que nació en el 2001 gracias al videojuego Sonic Adventure 2 para Sega Dreamcast. En su descripción oficial, el personaje es negro y rojo, siendo una creación artificial del protagonista. Sus zapatillas flotantes lo impulsan a velocidades extremas que compiten directamente con las de Sonic, apareciendo en varios videojuegos posteriores de la compañía, siendo un aliado ocasional que tiene un ideal moral diferente al de las otras criaturas, por lo que se suele catalogar formalmente en la casilla de antihéroe.

En su momento la recepción del personaje no fue precisamente buena. Por contra, en las encuestas oficiales se ha terminado posicionando como el segundo personaje más popular de la franquicia, detrás del veloz erizo titular. Sonic 2 consiguió recaudar 405 millones de dólares en la taquilla, confirmando como una franquicia exitosa para el estudio. Con ello y la expansión en forma de serie, muy mal tienen que ir las cosas para que la propiedad intelectual no siga vinculada a la gran pantalla en el futuro.

Sonic 3 llegará a los cines el próximo 20 de diciembre de 2024.