Primer teaser tráiler de ‘Joker 2’: un musical de locos

Los fans del que quizás sea el villano más famoso de los cómics están de enhorabuena. Warner Bros Pictures acaba de publicar el primer tráiler de Joker 2. La continuación directa de la valorada cinta con la que Joaquin Phoenix ganó el premio Oscar. Este spin-off contaba el origen del payaso del crimen y su recibimiento por parte de la crítica fue unánime, en parte debido a los sorprendente y fresco que era a priori, esta entrega perteneciente al género de superhéroes. Del mismo modo, fue un éxito de taquilla y partiendo de 55 millones de presupuesto, consiguió recaudar 1074 millones de dólares. Con ese nivel de captación, era de esperar por parte de la major, una secuela. Aunque parecía difícil convencer a Phoenix para regresar a un papel con el que ya lo había dado todo. Pero el ser una propuesta radicalmente diferente a su predecesora, el intérprete se ha animado a cantar y como compañera, tendrá a una Lady Gaga que parece haber nacido para el papel.

Todd Phillips regresa a la dirección, coescribiendo el guion de nuevo junto a Scott Silver. Si la historia original bebía directamente de la obra de Martin Scorsese (el cineasta producía el filme), según los primeros informes y el aspecto visual de este tráiler de Joker 2, la inspiración será la de Corazonada, un filme de Francis Ford Coppola.

El principio del tráiler de Joker 2 confirma que la película continuará justo donde terminó la primera entrega. Es decir, con nuestro protagonista ingresado en el famoso psiquiátrico de Arkham. Un lugar donde suelen estar encerrados una amplia mayoría de villanos de Batman. Otro de los hechos que confirma el adelanto es que Todd Phillips ha cambiado el origen de Harley Quinn y esta, ya no será una psiquiatra que trata al payaso, sino una paciente más del centro. Esta contraparte femenina no sólo ayudará al Joker a escapar de Arkham, sino que juntos evadirán la realidad a través de la música.

Un cambio de género arriesgado que nos sumerge en el apartado más melódico de esta continuación desde el inicio, cuando nada más comenzar el material promocional escuchamos la frase “Usamos la música para completarnos. Paras equilibrar las fracturas dentro de nosotros mismos”. Un método terapéutico para los pacientes del hospital con por lo que parece, Joker y Quinn interpretarán diferentes canciones que les harán escapar de la gris realidad en la que viven.

