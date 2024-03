Olivia Colman habla de la disparidad salarial de género: «Si yo fuera Oliver Colman ganaría más»

Olivia Colman es actualmente una de las actrices más cotizadas del momento. No es ni mucho menos de las mejor pagadas, pues ello responde a unos resultados abultados en la taquilla y a producir con sus propios sellos cinematográficos. Pero en cambio, su estatus sí que le permite trabajar con los mejores cineastas, teniendo a sus 50 años, un premio de la Academia y otras dos nominaciones a la estatuilla dorada. Aparte, ha firmado grandes e icónicos personajes en la pequeña pantalla. The Crown y Fleabag son una buena prueba de esto último. No obstante y a pesar de que no le falte trabajo, la actriz británica ha querido pronunciarse sobre la disparidad salarial del género que desde hace varios años, es uno de los temas candentes en Hollywood.

Colman comenzó explicando que siente que muchas actrices todavía están muy mal pagadas en la Meca del cine, aunque estas sean más taquilleras que a sus compañeros de profesión masculinos: “No me hagas hablar de la disparidad salarial, pero a los actores masculinos se les paga más porque solían decir que atraían al público. Y en realidad, eso no ha sido cierto durante décadas, pero todavía les gusta usarlo como una razón para no pagarles a las mujeres tanto como a sus homólogos masculinos”. Después, continuó señalando en la entrevista que era consciente que si ella misma fuese un hombre, ganará más dinero.

“Soy muy consciente de que si fuera Oliver Colman, ganaría muchísimo más de lo que gano. Conozco una disparidad salarial, que es una diferencia del 12.000 por ciento”, explicaba en el programa “The Amanpour Hour” de la CNN.

Su cameo eliminado en ‘Barbie’

La semana pasada, Olivia Colman fue noticia al ser preguntada por su escena eliminada de Barbie y sobre si esto, le había molestado. Nada más lejos de la realidad, la intérprete contó que eso de cobrar y que nadie pueda criticarla había estado genial: “Habían concertado una llamada entre David Heyman, el productor, Greta Gerwig y yo. Pensé ‘Oh, sé para qué debe ser esto’. Tenía mucho sentido, porque no aportaba nada a la historia, era simplemente divertido. Tal vez estaban atropellando, no lo sé. Pero fue perfecto para mí, porque me pagaron por el trabajo y nadie podría decir que fui una mierda en él”.

Barbie supero los 1000 millones de dólares en la taquilla mundial, siendo con diferencia, la cinta que más había recaudado en el 2023. Colman en cambio, sí que apareció en Wonka, la precuela de Charlie y la fábrica de chocolate protagonizada por Timothée Chalamet, la cual amasó 629 millones más para las arcas de Warner Bros Pictures. El pasado 2023, estrenó una adaptación de Charles Dickens en formato de serie titulada Grandes esperanzas. A principios de 2025, estará presente en Paddington in Peru, la tercera parte del icónico oso londinense, donde compartirá elenco con nombres como Antonio banderas y Rachel Zegler.

Olivia Colman no es la única: La disparidad salarial de Hollywood

Como ya hemos mencionado más arriba, Olivia Colman no es la primera en mencionar la disparidad laboral en el sistema de estudios norteamericano. Un debate que se volvió a abrir al conocer que Lady Gaga va a cobrar 10 millones de dólares menos que su coprotagonista en Joker 2, Joaquin Phoenix. Hace años, Angelina Jolie ganó la mitad que Brad Pitt en Sr. y Sra. Smith, mientras que Ashton Kutcher ganó tres veces más que Natalie Portman en Sin Compromiso.

Rooney Mara por ejemplo dijo hace algunos años lo siguiente, sincerándose sobre las diferencias entre su actividad profesional y la de algunos de sus compañeros actores, aseguraba . “He participado en películas en las que he descubierto que mi coprotagonista masculino cobraba el doble que yo, y es simplemente una realidad de los tiempos que vivimos”, contaba la actriz de El callejón de las almas perdidas . Un cambio reclamado del mismo modo por la ganadora del Oscar, Charlize Theron: “Es el momento de alcanzar la igualdad. Las niñas deben saber que no hay nada malo en ser feminista; al contrario. Es una actitud que no conlleva odiar a los hombres. Significa igualdad de derechos. Si el trabajo es idéntico, la remuneración debe serlo”.

A finales del 2023, la industria de Hollywood se vio sacudida por dos huelgas, una de guionistas y otra de actores. Ambas exigían una subida de los salarios generalizada para sus convenios, ya que desde la irrupción de los servicios de streaming, estos no habían obtenido una subida motivada por la irrupción de Netflix y compañía. Los intérpretes consiguieron esa ansiada retribución, pero por lo visto, todavía siguen existiendo desigualdades entre los sueldos de las actrices y los actores.