Los directores de ‘Super Mario Bros: la película’ explican por qué eligieron a Chris Pratt

En 2021, durante la convención de Nintento Direct, el director de la compañía Shigeru Miyamoto anunció tanto la fecha de la película de Super Mario Bros como el casting de voces que daría vida a sus icónicos personajes. Un reparto lleno de estrellas que sin embargo, recibió fuertes críticas para la cinta de animación que ha creado Illumination Entertainment, sobre todo en la elección de su protagonista, Chris Pratt. Ahora, los directores Aaron Horvarth y Michael Jelenic han explicado los motivos de que sea Pratt y no otro, el encargado de asumir el rol de Mario.

Las desavenencias entre los haters de dicha decisión y el protagonismo del intérprete estadounidense van desde la sobreexposición del actor en Hollywood hasta el descarte de Charles Martinet, quien tradicionalmente había dado voz a Mario en los videojuegos. Sin embargo, es entendible que una superproducción necesite nombres reconocibles para aumentar la notoriedad de la cinta y Pratt es uno de los rostros más cotizados de Hollywood.

“Para nosotros, el casting de Pratt tenía mucho sentido. Es realmente bueno interpretando a un héroe con un montón de corazón. Por la forma en que se caracteriza a Mario en nuestra película, es perfecto para ello”, aseguraba Michael Jelenic. Una decisión que ya ratificó hace meses el propio Chris Meledandri, CEO y fundador de Illumination: “Chris fue elegido porque sentimos que podía dar una gran interpretación como Mario. Y ahora que hemos realizado alrededor de 15 sesiones de grabación y la película tiene tres cuartos terminados, me siento aquí y digo que me encanta su actuación como Mario”.

Wahoo! The #SuperMarioMovie is moving from April 7 to April 5 in the US and in more than 60 markets around the world. The movie hits theaters in additional markets in April and May, with Japan opening April 28. pic.twitter.com/CjlikfC3cu

— The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) February 28, 2023