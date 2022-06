A diferencia de lo que ha sucedido con las dos primeras adaptaciones de Sonic a la pantalla grande, no son muchas las historias que pueden combinar el CGI con la acción real. Ese es el caso de la nueva película que el estudio Ilumination prepara sobre Super Mario Bros, el personaje insignia de Nintendo que ha vendido millones de videojuegos por todo el mundo. Un proyecto que ha tardado mucho en gestarse, debido principalmente a que su primera adaptación rodada en los 90 está considerada como una de las peores versiones que el cine ha hecho sobre un videojuego. Es por eso que el famoso fontanero y sus amigos han huido del tan complicado live action sobre sus aventuras entre tuberías, princesas y castillos, pero no por ello sin renunciar al glamour de Hollywood. Chris Pratt (Guardianes de la galaxia, Jurassic World) es el encargado de poner su voz al protagonista y por lo que sabemos está encantado con el trabajo que ha realizado.

Pratt estuvo hablando hace unos días con el medio Variety y, entre otras muchas cosas, habló sobre la libertad con la que los directores Michael Jelenic y Aaron Horvath, le han permitido afrontar este proyecto y lo inédito que será para el público esta nueva voz de Mario: “Trabajé muy estrechamente con los directores para probar algunas cosas, y ahora he dado con algo de lo que estoy realmente orgullos; no puedo esperar a que la gente lo vea y escuche”. Pratt finalizó su etapa jurásica con el estreno de Jurassic World: Dominion y en Marvel cerrará también un recorrido de casi 10 años cuando estrene Guardianes de la galaxia vol. 3 en 2023. El intérprete no ha estado exento de críticas este año, por un lado sus ideas religiosas le han llevado a un intento de cancelación por parte de la comunidad y por otro, muchos no pasaron en alto el hecho de que el actor no tiene ninguna raíz italiana, por lo que parte del público dictaminó que no debería doblar al carismático personaje.

“Es una aventura animada con mi voz. No es una película de acción real, no voy a llevar un traje de fontanero para correr por todas partes. Pondré voz a un personaje animado, y es una voz actualizada y diferente que no se ha escuchado antes en el mundo de Mario”, señaló finalmente Pratt. La esperada adaptación llegará a los cines el 7 de abril de 2023 y contará con un casting de voces lleno de talento: Anya Taylor-Joy (Princesa Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Browser) o Seth Rogen (Donkey Kong), además de la esperada nueva identidad sonora que promete Chris Pratt del protagonista.