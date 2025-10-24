Netflix acaba de estrenar una de las mejores películas del 2025: ¿tendrá repercusión en los próximos Oscar?

Después de algunas apuestas decepcionantes como Estado eléctrico o la serie española El refugio atómico, Netflix está sabiendo reivindicarse publicando algunas de las mejores películas del año en esta recta final del 2025. El estudio californiano ha sido una de las voces relevantes en el calendario seriéfilo gracias a Adolescencia o Érase una vez en el oeste y ahora, su golpe autoral llega de la mano del estreno reciente en cines del Frankenstein de Guillermo del Toro y de nuestra recomendación de hoy: Un casa llena de dinamita ya está disponible en la plataforma dirigida por Ted Sarandos.

Preestrenada (fuera de concurso) en el pasado Festival de Cine de Venecia, Una casa llena de dinamita supone el regreso tras las cámaras de la directora Kathryn Bigelow, ocho años después del estreno de Detroit. Filme que fue injustamente ignorado en la temporada de premios de 2017. Sin embargo, la mayoría de los cinéfilos recordarán el nombre de dicha realizadora por En tierra hostil, la cinta que daría el Oscar a la mejor dirección, convirtiéndose de este modo en la primera mujer en la historia en ganar dicha consideración en la alfombra roja del 2010. Bigelow fue responsable además de volver a estar en la conversación de las estatuillas doradas tiempo después con La hora más oscura. Pero su filmografía lejos de la grandilocuencia de la academia, también tiene espacio para trabajos atemporales que han logrado la condición de títulos de culto, como Los viajeros de la noche, Le llaman Bodhi o Días extraños. Una vez más, la cineasta ha conseguido realizar-en esta ocasión de la mano de Netflix-una de las mejores películas de un 2025 que no estaba siendo precisamente positivo para el rendimiento de la crítica especializada. Eso sí, ¿de qué trata realmente Una casa llena de dinamita y por qué es la mejor opción para una sesión de cine desde casa este fin de semana?

¿De qué trata ‘Una casa llena de dinamita’?

La sinopsis oficial nos plantea un ataque terrorista contra Estados Unidos y la correspondiente respuesta del país. El filme recorre los entresijos y procedimientos sobre el origen desconocido del ataque, en una carrera contrarreloj que busca a los culpables y evalúa cómo actuar en consecuencia.

Idris Elba

Rebecca Ferguson

Anthony Ramos

Tracy Letts

Gabriel Basso

Jared Harris

Jason Clarke

Moses Ingram

Greta Lee

Kyle Allen From Academy Award winning director Kathryn Bigelow comes A HOUSE OF DYNAMITE. Now playing on Netflix. pic.twitter.com/fgpSGOOvpU — Netflix (@netflix) October 24, 2025

Más allá de historia adictiva y cargada de suspense, Una casa llena de dinamita es un reclamo activo para los suscriptores del terminar ya sólo por las estrellas que componen el elenco. Desde Rebecca Ferguson a Idris Elba, pasando por Gabriel Basso, Jared Harris o nombres de la talla de Anthony Ramos, Greta Lee o Jason Clarke.

Se espera que Una casa llena de dinamita termine teniendo algún tipo de repercusión en la próxima edición de las estatuillas doradas, aunque por el camino tendrá rivales imponentes como Hamnet, Una batalla tras otra o Los pecadores.

Netflix: las mejores películas del 2025

Aprovechando el estreno de Una casa llena de dinamita, hemos creado la lista perfecta para los suscriptores de Netflix con las 10 mejores películas del 2025 que no te puedes perder: