La miniserie de misterio que pasó desapercibida en Netflix: pura tensión desde el primer minuto

Las ficciones basadas en las novelas del escritor Harlan Coben se han convertido en las preferidas de muchos usuarios de Netflix desde que a partir de 2020 se empezaron a adaptar los libros de este autor. Por ejemplo, una de las más vistas de la plataforma de streaming es El inocente del director Oriol Paulo que contó como protagonista con el conocido actor Mario Casas. Otra de las más vistas es la serie Engaños (Fool Me Once) que se estrenó el 31 de diciembre de 2023 en Netflix y se ha convertido también en un gran éxito de audiencia. La protagonista es una mujer a la que se le acaba de morir su marido y está intentado superarlo poco a poco, pero todo cambia para ella cuando descubre en la grabación de una cámara de seguridad que tiene en la habitación de su hija unas imágenes de su marido y descubre que está vivo.

Desde ese momento la vida de Maya Stern, que así se llama esta mujer, cambia radicalmente porque se da cuenta de que vive en una mentira y tiene que averiguar lo antes posible qué ha pasado. ¿Por qué su marido ha fingido su muerte? ¿Lo sabe alguien más? Engaños es una serie de misterio y suspense de 8 episodios que engancha desde el primero y que como todas las historias de Harlan Coben tiene esos giros argumentales que te mantienen en una tensión constante. En los primeros siete días en Netflix esta serie logró 37,1 millones de vistas y en estos meses de 2024 ha seguido manteniendo buenas cifras de audiencia.

¿Qué le pasa a Maya en la serie Engaños de Netflix?

La serie Engaños de Netflix cuenta la historia de Maya Stern (Michelle Keegan) cuyo marido Joe (Richard Armitage) ha sido asesinado delante de ella cuando iban juntos por la calle de noche. Como es lo lógico, Maya está muy afectada, pero también está intentando por su hija continuar con su vida. Unos días más tarde mirando las grabaciones de la cámara de seguridad de la habitación de su hija descubre a su marido jugando con la pequeña. Maya no entiende nada y decide investigar qué ha pasado y la razón por la que su marido le ha mentido.

Hay que tener en cuenta que la hermana de Maya fue tiroteada en su propia casa hace unos años, aunque esto no tiene en principio conexión con el asesinato del marido. Además, Maya estuvo en el ejército y desde el principio de la serie se nos muestra cómo arrastra diversos traumas que no la permiten ya hacer una vida normal.

Como en todas las ficciones basadas en las novelas de Harlan Coben nada es lo que parece y Maya tendrá que descubrir toda una trama familiar que se ha urdido a sus espaldas. Engaños es ante todo una serie entretenida en la que se van dejado diversas pistas en cada uno de los episodios para qué el espectador se vaya imaginando lo que ha ocurrido.

El reparto de esta serie de suspense

Los protagonistas de la serie Engaños de Netflix son la actriz Michelle Keegan (Brassic) que da vida a Maya y el actor Richard Armitage (Obsesión), a su marido. Este conocido actor es conocido por haber interpretado a personajes como Guy de Gisborne en la serie Robin Hood, a John Porter en Strike Back y al enano Thorin en las tres películas con las que se adaptó El Hobbit. A la actriz Michelle Keegan solo la conocemos por su interpretación del papel de Tina McIntyre en la serie Coronación.

Además de los protagonistas, también destaca la interpretación de la actriz Joanna Lumley que da vida a la intrigante madre del fallecido la cual tiene un papel de peso en la trama de esta serie. A la actriz la hemos visto también en películas como Antes de ti, El lobo de Wall Street o Ella está encantada. También en el reparto de esta serie están los actores Adeel Akhtar, Joe Armstrong, Dino Fetscher, Emmett Scanlan y Thea Taylor-Morgan, entre otros.

Recientemente ha trascendido la noticia de que Netflix ha dado luz verde a otras dos adaptaciones de las novelas de Harlan Coben. Las dos nuevas miniseries serán Missing you y Run Away y todavía no saben cuál será la fecha de estreno. La compañía Quay Street Productions que está respaldada por ITV Studios y fundada por Nicola Shindler y que fue la responsable de Engaños, se hará cargo de la producción de estas dos nuevas miniseries. Además, el escritor Harlan Coben ejercerá como productor ejecutivo a través de su productora Final Twist Productions.

La serie Missing You contará la historia de la detective Kat Donovan, que se encuentra con su prometido en una aplicación de citas. Este descubrimiento le obligará a volver a enfrentarse al misterio que ha rodeado al asesinato de su padre. Run Away, sin embargo, se centra en Simon, una persona con una vida perfecta que se hace añicos cuando su hija mayor, Paige, se escapa y aparece drogada en un parque de la ciudad.