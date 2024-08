Esta miniserie de misterio y suspense ya es lo más visto de Netflix: tiene 6 episodios que vas a devorar

Una de las series que está triunfando este verano es Asesinato para principiantes que se estrenó en Netflix el pasado 1 de agosto y ya se ha convertido en una de las series más populares de la plataforma. Una serie de misterio que ha contado con poca publicidad por parte de la plataforma de streaming, pero que cuenta con muchos seguidores: los lectores de la novela homónima de la escritora Holly Jackson. En esta ficción el misterioso asesinato de un estudiante de secundaria llama la atención de Pip Fitz-Amobi, una joven de 17 años que empieza su propia investigación. Asesinato para principiantes está protagonizada por la actriz Emma Myers, la cual es ya muy conocida por sus papeles en la película Miércoles donde da vida a una mujer lobo o en Familia revuelta, que es una película para todos los públicos que protagonizó en 2023 Jennifer Garner.

Poppy Cogany ha adaptado la novela de la autora Holly Jackson que, además, es el primer volumen de una trilogía que completan las novelas Desaparición para expertos y Venganza para víctimas. Es de esperar que al ser una trilogía y si funciona en Netflix como está ocurriendo pronto se confirme una segunda temporada, aunque todavía no se ha confirmado nada. Una ficción de solo 6 episodios de Netflix y BBC Three dirigida por Dolly Wells y cuyo guion ha sido escrito por Amapola Cogan, Rubí Thomas, Zia Ahmed y Ajoke Ibironke que es perfecta para pasar un rato agradable las tardes de verano.

La serie Asesinato para principiantes es un original thriller que te puede enganchar, si te gustan las ficciones del tipo de Por 13 razones o Alguien te está mintiendo. Aunque los protagonistas son muy jóvenes y en principio se la podría catalogar como una ficción para adolescentes igual que la novela, también es una buena serie para los adultos.

¿Qué ocurre en Asesinato para principiantes?

La protagonista de esta serie es Pip, una adolescente que intentará resolver el asesinato de una compañera de instituto que falleció cinco años antes. Gracias a sus habilidades para la informática, Pip comenzará una investigación con la que intentará llegar a donde no lo hizo la policía.

La policía y la mayoría de los habitantes del pueblo Little Kilton tienen claro que Andie Bell fue asesinada por su novio Sal Singh, quien después se suicidó. Pero Pip no lo tiene tan claro y piensa que hay algo más detrás de este crimen sin resolver. Pip comienza una investigación como proyecto final de instituto para encontrar al verdadero culpable de este crimen. Lo que está claro es que si Sal no mató a Andie, el auténtico asesino todavía camina libre por las calles de Little Kilton.

Como ocurre con todas las ficciones que adaptan novelas de éxito con millones de seguidores en el mundo a algunos les ha gustado y a otros no. Incluso en este caso la propia escritora que ha estado involucrada en la serie desde el comienzo ha reconocido en una entrevista con Variety que se ha metido mucha tijera para adaptar el libro.

Sobre la posibilidad de una segunda temporada de la serie, la escritora ha explicaco lo siguiendo: “Todavía no lo sé y luego tampoco sé si me lo comunican cuánto tiempo tendré que mantenerlo en secreto antes de que se anuncie públicamente. Pero espero que la brecha entre que yo me entere y que todos los demás puedan descubrirlo no sea demasiado grande porque odio guardar secretos”.

El reparto de esta serie

La actriz Emma Myers y el actor Zain Iqbal son los protagonistas de Asesinato para principiantes. A Emma Myers la conocemos por su interpretación de Enid Sinclair en Wednesday y a CeeCee Walker en la película Familia revuelta y en esta serie interpreta el papel de Pippa (Pip) Fitz-Amobi. La actriz Kitty Anderson da vida a la versión más joven de Pip.

Sin embargo, para Zain iqbal es su debut en la pequeña pantalla en el que interpreta el papel de Ravi Singh, el hermano de Sal, el cual se suicidó después del asesinato de su novia Andie. Para limpiar el nombre de su fallecido hermano, Ravi se une a Pip para comenzar con la investigación.

También en el reparto están actores como Anna Maxwell Martin, Gary Beadle, Mathew Baynton, India Lillie Davies, Rahul Pattni, Henry Ashton, Mitu Panicucci, Orla Hill, Ephraim O.P. Sampson, Carla Woodcock, Yasmin Al-Khudhairi, Jackson Bews, Jessica Webber, Matthew Khan, Georgia Aaron, Oliver Wickham, Adam Astill y Annabel Mullion.

La serie Asesinato para principiantes es una buena opción para los que están buscando ficciones de suspense y misterio para un maratón las tardes de verano. Una ficción entretenida, con un buen ritmo y que cuenta con una buena interpretación de los dos actores protagonistas Emma Myers y Zain Iqbal.ç