Ya es Halloween en HBO Max: el top 10 de películas más vistas es simplemente terrorífico

Halloween está a la vuelta de la esquina y como es habitual en cada final de octubre, las plataformas como HBO Max, orientan su contenido y nutren con películas del género terrorífico su catálogos. Prime Video va a estrenar la serie Dime tu nombre, mientras que Movistar Plus por ejemplo, programará para el mismo día 31, la llegada de The Monkey, la última cinta de Osgood Perkins basada en un relato de Stephen King. Sin embargo, en la marca de vídeo bajo demanda propiedad de Warner Bros. Discovery, el top 10 de contenido más visto por parte de los suscriptores ya está repleto de títulos escalofriantes, configurando una lista viral de claro «truco o trato» para la audiencia del terminal.

Ya es Halloween en HBO Max: las 5 películas más vistas

1-‘Weapons’

Es una de las producciones más relevantes del 2025 y como no podía ser de otra forma, su reciente llegada al abanico de contenidos de HBO ha terminado derivando en el liderazgo absoluto del filme. Dirigida por Zach Cregger, responsable de Barbarian, la historia comienza con la desaparición en mitad de la noche y a la misma hora de todos los niños de una clase menos uno.

Reparto: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong y Amy Madigan

2-’28 días después’

Aprovechando el reciente estreno de 28 años después, Sony Pictures relanza la cinta original de la franquicia de Danny Boyle por Halloween, triunfando en HBO Max a pesar de ser una película estrenada en el 2002. El planteamiento nace de una pandemia ocurrida en Reino Unido y el protagonista, es un hombre que acaba de despertar de un coma en un hospital, descubriendo el horror sucedido en el tiempo que permaneció ingresado en su habitación.

Reparto: Cillian Murphy, Naomi Harris, Megan Burns, Brendan Gleeson y Christopher Eccleston

3-‘El exorcista del Papa’

Basada en la historia real del padre Gabriele Amorth, El exorcista del Papa narra el encargo directo del Santo Pontífice al exorcista jefe de la diócesis de Roma.

Reparto: Russell Crowe, Alex Essoe, Daniel Zovatto, peter DeSouza, Franco Nero

4-‘Los pecadores’

Al igual que con Weapons, Los pecadores es otra opción perfecta en este Halloween de HBO Max, posicionándose como una película clave en cualquier maratón de esta época del año. La historia sigue a dos hermanos gemelos que huyendo de Chicago, vuelven a su pueblo natal para montar un club de música para la comunidad afroamericana. El problema es que un mal sobrenatural los espera, despierto por el fulgor de la música.

Reparto: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Wunmi Mosaku, Delroy Lindo, Jack O’Connell, Jayme Lawson.

5-‘Morbius’

Puede que no sea ni mucho menos, el filme que más miedo da. Pero es una buena prueba de cómo este top se configura con temáticas variadas en la que por supuesto, aparece también el género de los superhéroes. Morbius fue un desastre en su recaudación, aunque muchos ven en ella un entretenimiento baldío que cumple su función de entretener.

Reparto: Jared Leto, Matt Smith, Joseph Esson, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson

El resto de cintas virales

El resto del catálogo de Halloween viral en HBO Max se configura con películas que no corresponden a la temática del terror, como Superman en el puesto número ocho o El peor vecino del mundo, en la sexta posición.

Eso sí, el resto responde al campo del thriller más siniestro con Vuelo nocturno y al fenómeno del payaso más horrible del cine que aprovecha el estreno de la serie precuela, It: Bienvenidos a Derry, llevando a que tanto la primera como la secuela de Andy Muschietti estén en estos instantes en los puestos séptimo y noveno de los largometrajes virales de la plataforma.