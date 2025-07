Tráiler de ‘Keeper’: tras ‘Longlegs’ y ‘The Monkey’, Osgood Perkins continúa su idilio con el terror

Con el cineasta Ari Aster abandonando el lado más terrorífico del cine con Beau tiene miedo y Eddington y con Robert Eggers tomándose con calma cada nuevo proyecto, parece que Osgood Perkins es el único realizador dispuesto a brindarnos una cinta de horror anual. Así, tras dejarnos sumamente impactados con Longlegs y mostrar un original giro slasher a través de The Monkey, Perkins y la compañía Neon acaban de publicar el primer tráiler de Keeper. Una de las últimas apuestas que llegará a los cines a finales de un 2025 que sigue ensalzando al género como una de las pocas tipologías audiovisuales que mantienen el perfecto idilio entre el amor del público y la validación de la prensa especializada.

El autor, hijo del mítico actor Anthony Perkins (Psicosis), estrena su tercera película con la distribuidora independiente en menos de año y medio. Manifestando así un ritmo de trabajo envidiable en la actualidad de una industria a la que cada vez le cuesta más arriesgarse con nuevas historias alejadas de la tranquilidad financiera de remakes, sagas y en general, cualquier tipo de propiedad intelectual de largo recorrido. Ese compás creativo, aparentemente inquebrantable, tiene sin embargo mucho que ver con la apuesta personal de Neon con el director y su acuerdo colaborativo prolongado. No es para menos, sobre todo teniendo en cuenta cómo Longlegs cosechó 127 millones de dólares en la taquilla con un presupuesto de 10 millones y cómo The Monkey bajo el mismo nivel de financiación, consiguió recaudar 69 millones de dólares. Aunque claro, la principal diferencia aquí es que Keeper no está escrita bajo su pluma. El material literario corre a cargo del guionista Nick Lepard, cuyo trabajo veremos bastante antes en Dangerous Animals, otro filme de terror programado para llegar a las salas de cine españolas el próximo 14 de agosto.

Keeper se filmó en una sola localización entre las dos anteriores producciones mencionadas, durante las huelgas del pasado 2023 en Hollywood. Una excepcionalidad abordada con éxito debido a que Lepard no estaba sindicalizado, dado que por el momento su carrera como escritor de largometrajes se reduce a Keeper y a Dangerous Animals.

Tráiler de ‘Keeper’

You’re not right for this place. pic.twitter.com/sLAviqVf06 — NEON (@neonrated) July 21, 2025

El tráiler de Keeper no revela demasiado, pero muestra de nuevo la principal virtud de la maestría de Perkins creando atmósferas pesadas y asfixiantes, repletas de oscuridad. La sinopsis oficial revela lo siguiente: «Para celebrar su aniversario, una pareja realiza una escapada romántica de fin de semana a una cabaña aislada. Pero cuando él debe regresar a la ciudad, ella se encontrará aislada y en presencia de un mal indescriptible que desvelará los horripilantes secretos del lugar».

En el reparto protagonista encontramos a Rossif Sutherland, hijo del fallecido actor Donald Sutherland y a Tatiana Maslany, quien ya apareció en la anterior obra de Perkins. No obstante, el tráiler de Keeper representa una colección de miradas a cámaras repletas de incomodidad femenina y misterio, acompañadas de cierta sofisticación estética.

En declaraciones a IndieWire, Perkins describió Keeper como una «película preciosa» con un toque de «terror adulto». Aparte, elogió el trabajo de Maslany como la actriz con la que más le gusta trabajar: «Es la mejor actriz. Es tan infinita. Tengo muchísima suerte de tenerla». El resto del casting se completa con Kett Turton (Firewall), Erin Boyes (El hombre en el castillo), Claire Friesen, Logan Pierce y Glen Gordon, entre otros.

El primer adelanto de Keeper se pudo apreciar en una escena postcréditos de The Monkey y ahora, tendremos que esperar hasta el 14 de noviembre para verla en los cines.

Un verano de terror

Como ya nos demostró el año cinéfilo de 2024, el terror está de rigurosa moda en el séptimo arte. Porque puede que el cine de superhéroes, los live action y las cintas de videojuegos todavía dominen el grueso de la taquilla mundial, pero el horror es una temática que está consiguiendo brindarnos las mejores historias originales, alejadas de la saturación de las franquicias y spin-offs. Aunque como cualquier género, el horror no está exento de reboots, como bien nos demuestra el reciente estreno de Sé lo que hicisteis el último verano o la continuación postpandémica de 28 años después.

El próximo mes de agosto, la temática sobrenatural nos seguirá brindando algunas de las películas más esperadas de la cartelera estival. El 1 de agosto llega Devuélvemela, el día 8 lo hará Weapons y en septiembre, la saga de Expediente Warren se despedirá con El último rito.