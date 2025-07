‘Heretic’: el Hugh Grant más terrorífico llega al streaming y ésta es la fecha de estreno

A lo largo de la historia del séptimo arte, no son pocos los actores que de una forma u otra se han clasificado en roles muy definidos dentro de su carrera. Por eso cuando pensamos en el cine de acción, no podemos evitar que aparezcan en nuestra mente, nombres como Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone. Y si nos vamos al campo de la comedia romántica, Hugh Grant es la figura que ha representado desde los 90, la imagen del galán conquistador británico. Pero eso ha cambiado poco a poco en los últimos años debido a diferentes incursiones profesionales de la estrella y sobre todo con Heretic. Un thriller de terror psicológico que aterrizará en Movistar Plus el próximo 11 de julio.

Cuatro bodas y un funeral (1994), Notting Hill (1999) o El diario de Bridget Jones (2001) son algunos de los ejemplos por los que el londinense ha sido durante muchos años el rostro predilecto del hombre encantador que siempre termina cortejando a la chica de turno. Sin embargo y tras el fracaso comercial de ¿Qué fue de los Morgan? (2009), Grant tuvo que resetear la imagen que el público tenía de él. Y eso paso por la ayuda que le brindaron las hermanas Wachowski ofreciéndole un pequeño papel en El atlas de las nubes (2012), al que le seguirían nuevos personajes prácticamente inauditos en lo que hasta ese momento había sido la filmografía del actor. Por supuesto, Grant siguió haciendo comedias románticas. No obstante, entre ellas comenzaron a aparecer otro tipo de personajes. Con el director Guy Ritchie colaboró en Operación U.N.C.L.E. (2015), The Gentlemen: Los señores de la mafia (2019) y Operación Fortune: El gran engaño (2023).

Pero más allá del cine criminal, Grant apareció además en proyectos del mundo de la fantasía como un Wonka (2023) o Dungeons & Dragons: honor entre ladrones (2023). En todas ellas, su arrollador carisma le llevó a llevarse la atención de los espectadores por encima de los protagonistas en más de una ocasión. En cambio, con un liderazgo sombrío y aterrador, resulta imposible olvidar su actuación en Heretic (Hereje). Pero, ¿de qué trate Heretic? ¿Quién acompaña a Grant en este proyecto? ¿Es tan buena como asegura la crítica?

¿De qué trata ‘Heretic’?

La sinopsis oficial de Heretic es la siguiente: «Dos jóvenes misioneras se ven obligadas a demostrar su fe cuando llaman a la puerta equivocada y son recibidas por el Sr. Reed. Los tres se verán envueltos en un brutal juego del gato y el ratón durante una larga noche de tormenta».

Para entender un poco el impacto y la presencia de Grant en la cinta, debemos señalar cómo incluso el intérprete llegó a estar nominado al Globo de Oro al mejor actor principal (Comedia o musical). Si, nosotros tampoco entendemos demasiado bien la clasificación por categorías de los premios que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Acompañándolo y coprotagonizando la historia encontramos a Sophie Thatcher (La acompañante) y Chloe East (Los Fabelman). El resto del elenco lo completan Elle McKinnon (Wonder), Topher Grace (Interstellar), Carolyn Adair (Érase una vez) y River Codack (Under the Bridge).

Heretic está dirigida por Scott Beck y Bryan Woods, quienes también han escrito el guion original de su original planteamiento. Ambos debutaron dirigiendo películas de serie b y paralelamente, escribiendo el guion de las películas de la franquicia Un lugar tranquilo. Aunque quizás el mayor sello de calidad sea el de la participación del sello A24. La compañía independiente que ya nos había aterrorizado antes con La bruja (2015), X (2022), Men (2022) o Háblame (2022), representa en la actualidad una firma de autoridad y de calidad para toda una legión de nuevos cinéfilos en respuesta a las típicas historias a las que nos tiene acostumbrados la industria y las grandes majors de la meca del cine.

¿Qué dice la crítica de ella?

La prensa especializada elogió tanto el trabajo de Grant como el desempeño laberíntico del planteamiento de Heretic. Por eso, concentra un 91% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes. La opinión generalizada sobre lo que le pareció a la prensa el desempeño de este thriller puede resumirse en la reseña de James Dyer para Empire:

«Un thriller de terror claustrofóbico e increíblemente tenso, que presenta una interpretación verdaderamente escalofriante de Hugh Grant. Nunca volverás a ver Notting Hill de la misma manera».