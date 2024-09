Ésta es la película que salvó la carrera de Hugh Grant: «Estaba completamente abandonado en Hollywood»

Cuatro bodas y un funeral, Notting Hill, El diario de Bridget Jones, Tú la letra, yo la música…hubo un momento en la industria en el que Hugh Grant era el auténtico rey de la comedia romántica. A pesar de que en realidad, anteriormente había formado parte de proyectos a las órdenes de nombres alejados del género, como James Ivory o de Roman Polanski en la cinta de culto Lunas de hiel. El público lo quería y el británico, era un filón para la taquilla, logrando rentabilizar producciones que seguramente se hubiesen hundido en la cartelera de no contar con su nombre en los créditos. Sin embargo, fue precisamente uno de estos títulos los que le apartaron de la senda triunfante que mantenía hasta ese momento. Aunque quizás, es todavía más extraña la película que según él, le devolvió al rumbo del ritmo de trabajo que atesoraba a este momento.

Su piedra en el camino fue ¿Qué fue de los Morgan? Una historia dirigida por Marc Lawrence y en la que Grant, compartía elenco con la estrella televisiva, Sarah Jessica Parker. Con la que por otra parte, ya había coincidido en los 90 con el thriller Al cruzar el límite. Pero su segundo filme con la actriz de Sexo en Nueva York fue un auténtico desastre a todos los niveles. La crítica especializada la destrozó y en la taquilla, únicamente logró conseguir 85 millones de dólares. Como cuenta el de Hammersmith, después de ese fracaso los ofrecimientos de papeles cesaron hasta una propuesta inesperada llegó a su puerta de la mano de las hermanas Wachowski. Después de tres años sin aparecer en ningún largometraje, las directoras de Matrix junto a Tom Tykwer escogieron a Grant para formar parte del reparto de una de las adaptaciones más complicadas del escritor David Mitchell: El atlas de las nubes (Cloud Atlas).

Un fracaso le salvó de otro fracaso

Si hablamos de ¿Qué fue de los Morgan? como un fracaso, de El atlas de las nubes podemos decir exactamente lo mismo. La ambiciosa aventura intemporal de las cineastas estadounidenses costó más de 100 millones de dólares y sólo consiguió recaudar 130, además de contar con una amplia cantidad de reseñas negativas. No obstante, su peculiar argumento y su condición de película especialmente singular la elevó al terreno de ese grupo de relatos que consiguen tener un buen número de defensores.

Como relata Hugh Grant, la singularidad de ese trabajo en el que dio vida a varios personajes diferentes, le llevó a recuperar su amor por la actuación y de paso, a demostrarle a la Meca del cine y a la industria que podía ser mucho más que el hombre que conquista románticamente a una mujer en una cinta de amor.

«Me quedé completamente abandonado», comenzaba diciéndole Grant a la revista Vanity Fair en su última entrevista. «Las Wachowski me ofrecieron unos pocos papeles pequeños en Cloud Atlas y, para ser honesto, probablemente me lo ofrecieron porque algunos de sus distribuidores internacionales habían dicho ‘Necesitamos algunos nombres más reconocibles. Mete a alguien reconocible aquí’», se sinceraba el seis veces nominado a los Globos de Oro. Cloud Atlas terminó conformando un buen número de nombres potentes de Hollywood como Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving o Susan Sarandon. Todos ellos interpretaron a varios personajes en una trama que concentra un grupo de varias historias que se desarrollan en el pasado, el presente y el futuro y donde cada una de ellas se encuentran pequeños detalles que las entrelazan.

Ahora, más de 10 años después, Grant contó que su trabajo en aquella película inspiró a los directores Scott Beck y Bryan Woods para que lo eligiesen en Heretic. Un estreno de terror en un desempeño al que el intérprete no nos tiene nada acostumbrados. Por último, el máximo representante del «gentleman británico» en la gran pantalla quiso reivindicar Cloud Atlas, pues esta «nunca encontró el público que merecía»: «Creo que Cloud Atlas es increíble. Creo que es una película increíble…es frustrante para mí. Cada vez que he hecho algo fuera del género de la comedia ligera, la película no logra encontrar al público en la taquilla».

El giro en la carrera de Hugh Grant

Han tenido que pasar muchos años para que el público internacional lo dejase de ver como un inocente y tierno rompecorazones. Algo que seguramente ha cambiado a raíz de su asociación con el cineasta Guy Ritchie. Con el responsable de Lock and Stock, Grant fue creando personajes increíblemente divertidos y repletos de carisma a los que podemos encontrar en Operación U.N.C.L.E., The Gentlemen: Los señores de la mafia y Operación Fortune: El gran engaño. Esa habilidad para «robar escenas» a los protagonistas se manifestó de lo lindo en Wonka y aparte, demostró su valor dramático en la miniserie de HBO Max, The Undoing.

En enero del 2025, podremos verle protagonizar Heretic (Hereje), como el diabólico Sr. Reed.