No es ninguna novedad que las mujeres reciban un trato diferente al de los hombres, especialmente cuando se trata del envejecimiento y la apariencia física. Sarah Jessica Parker lo ha vivido en carne propia, sobre todo cuando empezó a aparecer en público con canas y con un aspecto envejecido. Sin embargo la actriz sabe qué contestar a quiénes le han criticado últimamente y lo hace con una respuesta espectacular que ha callado muchas bocas.

Sarah Jessica Parker responde a quienes critican sus canas

Fueron unas fotos en el set de ‘And Just Like That…’ , su nueva serie para HBO que es una secuela de la famosa ‘Sexo en Nueva York’, las que salieron a la luz meses atrás y en las que Parker aparecía con el pelo recogido y lleno de canas. Unas instantáneas que dieron la vuelta al mundo y armaron cierto «revuelo» entre sus fans y a las que ahora ha hecho alusión la actriz en una entrevista para un medio francés en la que no duda de hacer un alegato sobre la edad y el hecho de envejecer.

«Creo que hay cosas más interesantes que hacer con mi tiempo, ¿no crees?», respondió en alusión a que muchos le pidieran en su momento, que se tiñera las canas. «Es que realmente no puedo ser la persona que los demás esperan que sea».

La actriz que tiene ahora 58 años, explica que es evidente que ya no tiene el cuerpo o el aspecto por el que se la ha conocido durante mucho tiempo, pero que estando cerca de los 60 tampoco tiene miedo a envejecer y mucho menos al qué dirán. De hecho asegura que no piensa para nada en los años que tiene.

«Realmente no pienso en mi edad, no lo veo como algo de lo que preocuparse. Bueno, ¡no sé si es negación o que simplemente no quiero enfrentarme a la realidad (risas)! No le veo sentido a intentar suspender el tiempo» y añade: «No puedo decir que me sienta mejor en mi cuerpo, antes podía pasarme dos horas en un plató y no me dolían las rodillas ni los pies. Pero en mi cabeza, me siento absolutamente un 100% mejor. Con el tiempo, acumulas experiencia, conocimientos e información, cometes errores y aprendes. Cuanto más aprendes, mejor sabes reaccionar y afrontar los retos, los problemas o las decepciones».

Sin lugar a dudas una gran respuesta para todas aquellas personas que no suelen aceptar demasiado bien que las mujeres, especialmente aquellas que son famosas o figuras públicas, envejezcan o que no se vean tan «glamurosas» como de costumbre.