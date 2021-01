Vuelve Sexo en Nueva York: así quedó la historia para cada personaje

Ya es una realidad. ‘Sexo en Nueva York’, vuelve. Así lo han anunciado a través de las redes sociales, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, ya que la polifacética, Kim Cattrall que daba vida a Samantha Jones, no formará parte de este reboot. Una nueva entrega de la ficción que marcó a toda una generación, y que 20 años después sigue haciéndolo, se llamará ‘And Just like that’. Sin duda, el 2021 no puede empezar mejor. Tras años de rumores, la ficción vuelve a la pantalla. Además, sus protagonistas también serán productoras ejecutivas de esta nueva historia que ya tiene en vilo a sus fans.

Como era de esperar, la ausencia de Cattrall ha traído cola, pues desde siempre ha estado en el aire la mala relación que ha tenido con Parker. Sin embargo, tan solo han ido saliendo a la luz algún que otro comentario en redes sociales que mostraban el distanciamiento entre estas dos protagonistas de ‘Sexo en Nueva York’. Una de las fans de la trama quiso preguntar a la intérprete de Carrie Bradshaw el porqué no estaba etiquetada en la publicación del anuncio del regreso de la serie Kim Cattrall. «Samantha no está porque no forma parte de esta historia que vamos a contar. Pero ella siempre será parte de nosotras sin importar dónde estamos o qué hacemos”, aclaraba Sarah Jessica Parker. Desde ‘Look’ hemos querido recopilar unos datos que serán muy útiles a la hora de situar a cada personaje, ¿en qué punto de la historia se quedaron?

Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker dio vida durante las 6 temporadas de la serie y las dos películas posteriores a Carrie Bradshaw. Una periodista amante de los zapatos y las firmas de lujo cuyo día a día estaba marcado por sus aventuras amorosas y las quedadas con sus amigas en las que resolvían el mundo. Con el paso de cada uno de los capítulos, Bradshaw se dio cuenta de que en su corazón y en su mente siempre estaba el apuesto Mr Big. Tras varias idas y venidas, debido a que el empresario no quería ningún tipo de compromiso, finalmente se dieron el ‘sí, quiero’ en una sencilla ceremonia civil junto a sus amigos.

Charlotte

Charlotte, papel interpretado por Kistin Davis es el personaje más conservador y tradicional de la serie. Durante su soltería, siempre buscaba una relación sencilla, un hombre con el que formar una familia, su ‘principe azul’. Se casó con un apuesto empresario, de buena familia, pero cuando tienen problemas para tener hijos, él decide que no quiere seguir intentándolo y se divorcian. Más tarde, aparecía en la vida de Charlotte, su media naranja, Harry Goldenblatt.

Un judío que rompe todos sus esquemas y con el que pasa por el altar y forma una preciosa familia. Primero adoptan una niña y más tarde el milagro se hacía al quedarse embarazada de su primer hijo. Una noticia que no pudo hacer más feliz al matrimonio.

Miranda

Cynthia Nixon se metió en la piel de Miranda, una abogada de éxito que encontró el amor en Steve Brady, con quien tuvo un hijo. Los problemas en la relación ponen punto y final a su historia, pero más tarde volvían a unirse y se daban el ‘sí, quiero’. El matrimonio tampoco fue todo lo que esperaban y comenzaron a tener nuevos problemas, los que incluían el sexo. Durante ese periodo, el camarero es infiel a Miranda, algo que no puede perdonar y se aleja de nuevo del que era el amor de su vida. Intentaron por todos los medios volver a estar juntos, hasta que finalmente pudieron dejar el pasado atrás y comenzar de cero junto a su pequeño.

Samantha Jones

Aunque el regreso de ‘Sexo en Nueva York’ ha sido una gran noticia que ha tenido una acogida tremenda, lo cierto es que la ausencia de Kim Cattrall -Samantha Jones- ha sentado como un jarro de agua fría a los seguidores de la exitosa serie. Esta nueva entrega estará marcada por su ausencia. La inigualable y eterna Samantaha Jones que siempre apostó por una vida en solitario para satisfacer sus necesidades siendo ella su prioridad, terminó en una relación sentimental con Smith Jerrod.

Tras años juntos, Jones termina el noviazgo y vuelve a su vida de soltera, esa que tanto de menos echaba.. Sin emabargo, no podrémos ver en qué punto se encuentra ahora su personaje…