Los fans de “Sexo en Nueva York” están mucho más que emocionados. Después de mucho tiempo de incesantes y continuos rumores que nunca llegaban a concretarse, por fin se ha confirmado la noticia que todos esperaban: vuelve la serie. La plataforma HBO Max anunciaba este ansiado reboot que contará con diez episodios de media hora de duración en los que sus protagonistas se enfrentarán a nuevas aventuras en el momento actual. Sin embargo, hay una cuestión con la que no contaban los incondicionales de la serie. Y es que no todas las actrices que participaron en origen estarán en esta nueva entrega.

Será Kim Cattrall, la inolvidable y siempre polémica Samantha Jones quien esta vez no se una a sus compañeras. Una noticia que no ha pillado a nadie por sorpresa, pero sí que ha generado una fuerte controversia. En los últimos años, la actriz canadiense ha hecho numerosas declaraciones sobre su paso por la serie. Declaraciones que no han sido especialmente halagüeñas, sino más bien todo lo contrario. De hecho, en alguna ocasión ha llegado a calificar de ‘tóxicas’ a sus compañeras de reparto en la mítica serie, asegurando que nunca ha sentido que fueran sus amigas. Un compendio de comentarios que han ido especialmente dirigidos a Sarah Jessica Parker.

El enfrentamiento entre ambas nunca se percibió mientras la serie estaba en antena, al menos no de puertas hacia afuera, pero en 2018, Sarah Jessica escribió un mensaje en el Instagram de Cattrall después de que esta hubiera anunciado la repentina muerte de su hermano que se convirtió en una bomba de relojería. La actriz canadiense no recibió bien el pésame de su excompañera, sino que la acusó de “explotar su tragedia familiar” para mejorar su propia imagen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SJP (@sarahjessicaparker)

Unas palabra que, pese a lo que se pueda pensar, no han hecho que Sarah Jessica Parker pierda la esperanza en lo que respecta a la posibilidad de una reconciliación con Kim Cattrall, a pesar de que no se ha llegado a conocer la raíz o los motivos de su enfrentamiento de forma clara. Así lo ha demostrado cuando una fan le ha preguntado por la ausencia de Cattralll en esta nueva entrega, al comprobar que la canadiense no estaba etiquetada en el vídeo con el que la actriz ha celebrado el regreso de la comedia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Cattrall (@kimcattrall)



“No, nunca he dicho que odie a Samantha”, ha asegurado Sarah Jessica después de leer el comentario que aseguraba que este era el verdadero motivo por el que Kim Cattrall no participará en el reboot.. “Nunca diría algo así. Samantha no está porque no forma parte de esta historia que vamos a contar. Pero ella siempre será parte de nosotras sin importar dónde estamos o qué hacemos”, ha querido aclarar la intérprete, con lo que deja claro que no habrá otra actriz dando vida a Samantha Jones, aunque parece que sus palabras llevan implícito que la que fuera una de las mayores protagonistas de la serie podría dejar de participar en la historia porque su personaje ya no vive. Por ahora, Kim Cattrall, ni tampoco el resto de actrices de la serie se han pronunciado al respecto, aunque sobre la posible evolución de su personaje tendremos noticias en cuanto se estrene la nueva entrega, que son muchos los fans ansiosos por ver.