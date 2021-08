La secuela de ‘Sexo en Nueva York’ está en pleno rodaje en la ciudad que nunca duerme y sus fans ya están tachando los días para sentarte frente al televisor, sintonizar HBO y disfrutar de los 10 capítulos de esta continuación de una de las series de mayor éxito de los últimos tiempos, y que lleva por título ‘And just like that’. Desde que se anunció el regreso de la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker, surgieron los rumores sobre el argumento y el posible elenco que estaría.

Unos detalles que poco a poco se han ido desvelando. Lo primero que se supo es que el personaje de Samantha, interpretado por Kim Catrall, no iba a estar porque, en palabras de Sarah Jessica, «Samantha no forma parte de esta historia». Una frase que venía a confirmar la mala relación que existía entre las actrices que, curiosamente en la ficción, ejercían de confidentes y grandes amigas.

Pero ¿Y Big? ¿Qué habrá sido de la relación de Carrie y Mr. Big? ¿Seguirán juntos?¿Cómo vivirán?. La historia de amor de estos dos personajes logró conquistar a la audiencia. A pesar de que la relación de Carrie con Aidan hizo las delicias de las seguidoras de la columnista, finalmente fue su gran amor quien consiguió llevarla al altar. Aunque no todo fue como soñaba la escritora.

Según ‘Page Six’, un guión filtrado de la serie confirma que el matrimonio de la pareja hace aguas. Carrie y Big se encuentran en medio de un divorcio, el tercero para el empresario y el primero para la ‘fashion victim’. A sus 50 años, la protagonista de la serie parece que tendrá que comenzar una nueva etapa después de haber vivido su particular historia de amor con el hombre que le robó el corazón. Su relación fue la auténtica protagonista de la primera temporada.

El paso de la serie a la gran pantalla supuso un paso más en esta historia de amor. La boda fue el hilo conductor de la primera película. Carrie se convertía en la protagonista de un especial de ‘Vogue’ en el que se presentaba como una treintañera que abandonaba por fin la soltería, y lo hacía posando con los impresionantes diseños de firmas como Chanel, aunque finalmente sería Vivienne Westwood quien la vistió en el que iba a ser su gran día.

Con todo preparado, los invitados en uno de los salones de la impresionante Biblioteca de Nueva York y Carrie convertida en una novia con personalidad, Big termina dándole plantón y provocando una de las escenas más desgarradoras de ‘Sexo en Nueva York’. Tras este ‘impasse’, y una luna de miel entre amigas, la pareja termina contrayendo matrimonio en el Ayuntamiento de Manhattan en una ceremonia íntima.

Fue la segunda entrega del filme el que mostró que la relación entre ellos no era tan idílica como podría pensarse. Sin hijos, y sin vistas de tener familia por decisión propia, las dudas asaltan a Bradshaw cuando su marido le propone tomarse ‘unos días libres’ para disfrutar de las aficiones que no son del agrado del otro.

Así vuela con sus amigas a Abu Dabi, donde el destino la llevará a reencontrarse con Aidan en pleno zoco. Una cena para dos y un romántico beso le hace confesarle su infidelidad a Big, con quien solo llevaba casada dos años.

‘And just like that’ muestra a las tres protagonistas a los 50 años y con hijos que rondarían ya la mayoría de edad. Aún no se conoce qué pasará con Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), pero sabiendo cómo ha sido su amistad, sin duda seguirán cogiendo de la mano a Carrie en este momento tan complicado de su vida en el que parece que dice adiós a John James Preston.