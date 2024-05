«Hasta la vista, baby», así termina el primer mensaje del actor y activista ambiental de Arnold Schwarzenegger mostrando su rechazo a los políticos porque prometen para tener un planeta más limpio «todo tipo de cosas que no desbloquean, que no están cumpliendo».

Es la primera entrega de una serie de vídeos que va a ir publicando el antiguo gobernador de California con motivo de la conferencia anual sobre el clima Cumbre Mundial de Austria (Austrian World Summit) que él mismo organiza para el próximo 20 de junio en Viena.

En el vídeo, el actor aparece montado en una bicicleta de montaña y hace un llamamiento a todo el planeta a «entrenar» nuevos hábitos favorables a mejorar el clima del planeta, sin esperar a las acciones políticas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

Prometen y no cumplen

«Todos tenemos que trabajar juntos en esto porque no podemos esperar a los políticos, porque han estado prometiendo todo tipo de cosas que no están cumpliendo», se lamenta Schwarzenegger

En esta primera entrega proclama e incentiva el uso de la bicicleta «para ir a trabajar, para salir a cenar o a comer, a una cita, para todo lo que quieras hacer, monta en bici y deja de usar tu coche». El objetivo, según Schwarzenegger, es el de reducir la contaminación «entre todos, porque no podemos esperar a los políticos».

La Iniciativa Climática Schwarzenegger invita a todo el mundo, a partir de este mismo lunes, a seguir el programa Pump For The Planet, a ponerse en forma como parte del bienestar del futuro,»solo que esta vez no se trata de desarrollar músculos, sino de reforzar hábitos ecológicos».

Celebridades por el clima

El actor espera animar a la gente a integrar en su vida cotidiana, paso a paso, nuevas costumbres «respetuosas con el medioambiente», participando activamente en su campaña.

Hasta la celebración de la próxima Cumbre Mundial de Austria, el 20 de junio, cada semana, se publicará un vídeo con un mensaje ambiental en el que Schwarzenegger y otras personalidades presentarán diversos hábitos.

De este modo, celebridades del mundo del deporte y del cine, entre ellas Ralf Moeller, Felix Neureuther, Harald Siegel, Elisabeth Görgl, The BossHoss y Barbara Meier, participarán activamente en el entrenamiento y se mandarán mensajes para cuidar el planeta durante las próximas semanas.

Entrenamientos ecológicos

«Sudaremos la camiseta con divertidos entrenamientos ecológicos diseñados para influir en nuestro medioambiente. Desde la reducción de residuos hasta la conservación de la energía y la difusión de la acción por el clima, ¡todo cuenta!», señalan desde la web de la cumbre.

No se trata sólo de entrenamientos físicos, ya que en ella podemos ver que existen siete semanas, que se corresponden con siete retos, desplegando distintos consejos de movilidad, alimentación, reducción de residuos, ahorro energético, hábitos en comunidad o la economía circular.

Siete semanas, siete temas: cada semana se aborda un aspecto importante para una mayor protección del medioambiente, consejos y gestos que «son esenciales para nuestro planeta» promueve la web.

Bienestar colectivo

«Ponte en marcha y elige al menos uno de los tres ejercicios con diferentes repeticiones cada semana. Intégralos en tu vida diaria y lee sobre la importante contribución que estás haciendo. En el mejor de los casos, seguirás haciéndolo para siempre y, no sólo harás algo bueno para el medioambiente, sino también para ti mismo, invitan desde la web de la Iniciativa Climática Schwarzenegger.

Desde ella se aboga por hacer estos entrenamientos «para fortalecer nuestro cuerpo y enriquecer nuestra salud, más allá de nuestro bienestar personal, la vitalidad de nuestro entorno es igualmente esencial para nuestro bienestar colectivo».

«Mi consejo para los principiantes es simple: comiencen. Y no pares hasta que se convierta en una rutina. Para muchas personas, el primer paso es el más difícil. Así que encuentra algo, cualquier cosa, que puedas hacer y sigue así», anima Schwarzenegger.