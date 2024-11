Hugh Grant critica al protagonista de una de sus películas más icónicas: «Es despreciable»

Una gran parte del público todavía lo recuerda como ese galán británico adalid de la comedia romántica de los 90, pero Hugh Grant lleva ya interpretando papeles completamente atípicos dentro de su currículum audiovisual, posicionándose como un secundario de lujo. Aunque otro cambio que hemos notado en el londinense es que a sus 64 años, cada vez tiene menos pelos en la lengua a la hora de hablar de sus proyectos pasados o incluso de sus participaciones recientes en películas como Wonka, donde dio vida a un carismático Oompa Loompa. Sin embargo hace unos días, el centro de las críticas del ganador del Globo de Oro han apuntado a uno de los personajes más icónicos de su extensa filmografía.

Actualmente Grant se encuentra promocionando Heretic (Hereje), una película de A24 donde da vida al Sr. Reed. Sin duda es el rol más tenebroso de su carrera, pero tras años delante de las cámaras, el actor de Cuatro bodas y un funeral siente un rechazo mucho mayor a otra figura aparentemente cándida dentro de su carrusel de performance. Hablamos de William, el librero al que la popular estrella Anna Scott (Julia Roberts) le cambia la vida drásticamente en la emblemática Notting Hill. Una especie de revisión de la comedia romántica popular que gozó de un éxito tremendamente popular en la taquilla de 1999. Partiendo de un presupuesto de 42 millones de dólares, el filme dirigido por Roger Michell recaudó más de 360 millones en todo el mundo y a día de hoy, todavía es una historia revisada una y otra vez por los espectadores. Tanto es así que sus reproducciones en plataformas como Netflix, Movistar + o Filmin se cuentan por millones, convirtiéndose en un clásico de visionado anual cuando llegan «momentos evento» como San Valentín. Pero entonces…¿Por qué Hugh Grant rechaza abiertamente a un personaje que le gusta a todo el mundo? ¿Cuál es su desdén con el ingenioso Will Thacker?

Cree que el personaje «no tiene huevos»

Hugh Grant ya era conocido antes de aceptar el papel de Thacker. De hecho, tras unos inicios un tanto irregulares y participaciones esporádicas en el cine británico de los 80, sus primeros trabajos le ayudaron a posicionarse a las órdenes de grandes cineastas como Roman Polanski en Lunas de hiel, James Ivory en Lo que queda del día o para Ang Lee en Sentido y sensibilidad. No obstante, tras la fallida Nueve meses de Chris Columbus fue su emparejamiento con Roberts lo que le otorgó una presencia internacional que lo catapultaría a protagonizar las cintas más relevantes dentro del género.

Tras Notting Hill, llegarían El diario de Bridget Jones, Amor con preaviso, Un niño grande y Love Actually, marcando esta un punto de inflexión en el que sus posteriores fracasos dentro del género le obligarían al viraje de su carrera anteriormente mencionado. El odio de Grant con William se centra concretamente, en una particular escena del largometraje en la que no entiende el comportamiento del personaje.

«Siempre que cambio de canal en casa tras tomar unas copas y me encuentro la película pienso ‘¿por qué mi personaje no tiene huevos?’», comenzaba reflexionando en su última entrevista para Vanity Fair. Así, el actor ponía el ejemplo de su encuentro con los reporteros y la prensa del corazón que aparecen en su puerta:

«Hay una escena en la que ella está en mi casa y los paparazzi vienen a la puerta, llaman al timbre, la dejo pasar y abre la puerta. Es horrible», confesaba. El intérprete justificó después su argumentación señalando que nunca había tenido una pareja que al ver la secuencia no exclamase «¿Por qué demonios no la detuviste?». «Así es como se escribió y creo que él es despreciable, de verdad». En la misma charla con el medio, el actor también aprovechó el momento para expresar de la presión que sintió en aquel momento compartiendo pantalla con Roberts, y el constante sentimiento en el set de no estar a su altura.

Las próximas películas de Hugh Grant

En España, tendremos que esperar hasta el 3 de enero de 2025 para ver a Hugh Grant como villano en la cinta de terror Heretic. Sólo un mes después, cancelará ese impasse con la comedia romántica para volver a otra reconocida historia de su pasado. Grant coprotagonizará Bridget Jones: Loca por él, la despedida oficial del rol protagonista interpretado por Renée Zellweger.

Para apreciar un vistazo del nuevo tipo de papeles del mediático actor, podemos ver las recientes Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, Operación Fortune: El gran engaño o The Gentlemen: Los señores de la mafia.