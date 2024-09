Tráiler de ‘Heretic’: Hugh Grant se pasa al terror en lo nuevo de A24

Si hay algo en lo que es experta A24, aparte de promocionar el talento de los cineastas emergentes, es el de reconducir carreras fílmicas. Algo que el estudio independiente ya ha conseguido de forma reciente con Nicolas Cage y Dream Scenario, con Zac Efron en El clan del hierro y que muy probablemente logre a través de Dwayne Johnson, cuando este estrene The Smashing Machine a las órdenes de Ben Safdie en 2025. Pero mucho antes del cambio de The Rock, los cines nos traerán la completa transformación al terreno del terror de Hugh Grant. Y es que el británico no puede dar más «mal rollo» en el primer tráiler de Heretic (Hereje).

Lo normal es que el nuevo registro de Grant pille por sorpresa a más de uno. Aunque lo cierto es que hace bastante tiempo que este ganador del Globo de Oro ha apartado su faceta más inocente y romántica, encadenando varios roles polifacéticos y sobre todo, alejados del lado ingenuo con el que el publico lo ha relacionado durante décadas. A pesar de que momentáneamente regresará a su anterior etapa el próximo año con el estreno de Bridget Jones: Loca por él. Eso sí, por ahora todavía no podemos quitarnos su imagen de villano diabólico en esta cinta que parece rezumar y darle la vuelta a la consigna de no dejar entrar a tu casa ningún desconocido. Porque después de ver Heretic, seguramente te lo pensarás dos veces antes de entrar en el aparente cálido hogar de alguien al que no conozcas. Pero ¿de qué trata esta extraña historia de supervivencia firmada por el sello que ya nos trajo obras maestras del género como La bruja o Hereditary?

Tráiler de ‘Heretic’

La última extravagancia de terror de A24 ya ha sido objeto de críticas muy favorables antes de su estreno oficial, nutriendo al adelanto de dichas reseñas. Heretic guarda el secreto detrás de su misteriosa trama y a la vez, nos deja claro que esta debería ser una experiencia para vivir en la pantalla grande. No obstante, el material promocional sí que nos muestra al Sr Reed (Grant), preparándose para algo realmente perverso. Pues el aparente gran anfitrión ha convertido su hogar en una casa de los horrores llena de recovecos y trampas que dos misioneras deberán superar para escapar de dicho rompecabezas logístico.

Como bien indica su propio título, la religión y la fe son dos de los temas centrales del argumento, poniendo la creencia de estas hermana a prueba cuando descubran qué tipo de juegos les tiene preparados el terrorífico antagonista. La sinopsis oficial del proyecto de A24 dice lo siguiente: «Dos jóvenes misioneras se ven obligadas a demostrar su fe cuando llaman a la puerta equivocada y son recibidos por el diabólico Sr. Reed, quedando atrapadas en su juego mortal del gato y el ratón.

Sophie Thatcher (Prospect) y Chloe East (The Fabelmans) dan vida a las dos protagonistas, mientras que Elle McKinnon, Carolyn Adair y River Codack completan un reducido reparto de un filme de escenario único. Heretic podría ser el salto definitivo para la consagración de los cineastas Scott Beck y Bryan Woods, quienes vienen de dirigir varias cintas que han sido un tremendo fracaso de crítica y público, como es el caso de La casa del terror o 65. Por otra parte, sí debemos darle el crédito de ser los guionistas de la exitosa franquicia Un lugar tranquilo.

Después de preestrenarse en el Festival de cine de Toronto con grandes reseñas de la prensa especializada, Heretic llegará a las salas el 3 de enero de 2025.

2024: un año fantástico para el terror

La buena acogida de Heretic sigue la estela positiva que lleva ya varios años el género. Concretamente, este año Hollywood nos ha traído proyectos tan refrescantes como Longlegs, el remake no hables con extraños o Alien: Romulus. Y eso que todavía quedan algunas grandes sorpresas como el Nosferatu de Robert Eggers. Lo mejor de esta tipología, a parte de su variada creatividad con la que han reconstruido desde el thriller psicológico al slasher, es que los asistentes a las salas parecen estar respondiendo a las mil maravillas a estas historias.

Al lado contrario se encuentran los blockbusters de acción de la talla de Furiosa o El especialista, donde cada vez se pone más de manifiesto la dificultad de las grandes compañías para rentabilizar los presupuestos millonarios. Handicap que no le ocurre al campo del horror. Longlegs costó 10 millones de dólares y recaudó 104 millones o Alien: Romulus, la cual tuvo un presupuesto de 80 millones y alcanzó los 331 millones de dólares en todo el mundo.