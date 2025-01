Tráiler de ‘The Monkey’: humor sangriento en lo nuevo del director de ‘Longlegs’

Stephen King, James Wan, Osgood Perkins…estos tres nombres reunidos podrían de por sí, infundir terror al propio miedo. Y justamente, eso es lo que pretenden de la mano del sello independiente Neon con The Monkey. Un proyecto al que en realidad, no le queda nada para llegar a los cines. Esta adaptación del relato inédito del prolífico escritor del género se estrenará en la gran pantalla el próximo 21 de febrero, siendo por otra parte, un escenario narrativo con bastante más humor que el trabajo anterior de Perkins, Longlegs. Ahora, el primer tráiler llega demostrando una vis cómica muy lúgubre y con toda una retahíla de muertes sangrientas que nos han recordado a otras historias como Destino final.

Protagonizada por Theo James (The White Lotus, Divergente), quien hace su debut en el género del terror, Wan produce el que será el quinto largometraje del realizador norteamericano, tras alcanzar la fama internacional gracias al fantástico thriller protagonizado por Maika Monroe. James interpreta a los gemelos Bill y Hal, quienes descubren el viejo mono de juguete de su padre en el ático cuando son sólo unos niños. La sinopsis oficial explica así el punto de partida: «Cuando unos hermanos gemelos encuentran un misterioso mono de cuerda, una serie de muertes escandalosas destrozan a su familia. 25 años después, el mono comienza una nueva ola de asesinatos que obliga a los hermanos distanciados a enfrentarse al juguete maldito». Hace algunos meses, Neon compartió uno de los primeros clips oficiales donde podíamos ver cómo funcionaba la maldición del peludo primate. Todavía no conocemos el resultado ni las primeras impresiones, pero la compañía debe estar bastante contenta con el trabajo de Perkins, pues ya le ha encargado una nueva película de la que todavía no sabemos nada.

El propio autor es el que ha llevado el material de King al terreno del libreto. Aparte de James, el casting cuenta con la participación de Elijah Wood (Trilogía de El señor de los Anillos), Tatiana Maslany (Abogada Hulka), Laura Menell (Watchmen), Sarah Levy (SurrealEstate), Maurice Dean Wint (Cube) y Savannah Basley (The Art of More).

Tráiler de ‘The Monkey’

El tráiler de The Monkey ofrece todo lo que su premisa parece prometer, explicándonos la mecánica y el funcionamiento del endiablado mono. Cada vez que el muñeco inicia la cuerda de su tamborileo, una serie de catastróficas desdichas, con efectos dominó, provocan la muerte virulenta de alguien que está cerca. Aunque esta desdicha mortal no parece ir nunca en la dirección de su protagonista.

Sangre, humor y esa variedad creativa en la ejecución de las diferentes muertes, llevan a que los espectadores entiendan a The Monkey como uno de los estrenos más estimulantes del próximo mes. Más allá de la producción de Wan, en el ejecutivo también se encuentran Dave Caplan, Michael Clear, Chris Ferguson y Brian Kavanaugh-Jones. Con el aplauso de la crítica y una campaña de marketing encomiable, Longlegs logró una taquilla 126 millones de dólares. Las pretensiones de The Monkey no son seguramente tan ambiciosas, pero con un presupuesto similar a su thriller antecesor, a la distribución no le costará mucho recuperar la inversión y después, generar beneficios para la compañía.

Su película «más cómica»

El clip mostrado y hace algunas horas el primer tráiler de The Monkey lo han confirmado, pero lo cierto es que el cineasta ya nos había advertido con el tono ligero de esta aventura de trasfondo terrorífico.

«Parece más una película antigua de John Landis, Joe Dante o Robert Zemeckis. Vi la oportunidad de hacer una comedia irónica y absurda sobre la muerte. Se trata del hecho básico de que todos morimos, y de lo jodidamente gracioso, raro, imposible y surrealista que es todo eso. Y abordarlo desde una voz de tragicomedia me pareció que encajaba», le contaba a THR.

Perkins le explicó al medio que le resultaría muy complicado intentar plantear el punto de partida de este filme sobrenatural sin ese lado humorístico: «Al final si quieres reducirlo, es el subgénero de los juguetes embrujados o los juguetes malvados, y no lo podía imaginarme haciendo uno serio de esos. Para mí, me sonaba completamente falso abordarlo de esa manera, así que simplemente tomé la dirección opuesta», terminaba de argumentar.