Más terror tras ‘Longlegs’: Maika Monroe protagonizará el remake de este incomprendido título de los 90

Han pasado tres meses desde su estreno, pero todavía no podemos ver a Maika Monroe sinacordarnos de la detective Lee Harker. Longlegs es con diferencia, una de las historias de terror del año, aunque el suspense y la tensión del filme no suponen ninguna sorpresa para aquellos que hayan seguido la brillante carrera de esta californiana de 31 años. Sin tener la atención de los medios que sí poseen otras estrellas de la interpretación como Jenna Ortega o Mia Goth, Monroe es la auténtica Scream queen de su generación y ahora, seguirá demostrando dicho estatus protagonizando el remake de un clásico incomprendido que brilló en la taquilla de los 90.

A pesar de llevar un tiempo apareciendo en producciones importantes, 2014 fue una temporada clave para entender el auge de la figura de Monroe. Un año en el que la actriz estrenó The Guest e It Follows. La primera fue una slasher movie dirigida por Adam Wingard, donde compartió protagonismo con un genial Dan Stevens y demostrando a la par, un carisma impropio de una intérprete de su edad. Sin embargo en la segunda, Monroe fue el rostro visible de la que para muchos es una de las películas más terroríficas del cine moderno. Alternando producciones independientes con apariciones en grandes superproducciones de la talla de Independence Day: contraataque, su filmografía ya parecía estar supeditada al thriller y a esos relatos en los que parpadear parece casi un desafío. Y es precisamente esa característica la que añadirá un escalón más de intensidad cuando el próximo 2025 sea la protagonista de un inesperado revisionado que en su momento, produjo críticas tremendamente dispares entre la prensa especializada.

La nueva película de Maika Monroe

La cinta a la que nos referimos es La mano que mece la cuna. Un thriller lleno de intriga y terror dirigido por Curtis Hanson en 1992. Por aquel entonces, Hanson todavía no había rodado la que sería su obra maestra, L.A. Confidential. Pero por otra parte, ya había comenzado a hacerse un nombre con otras historias del género como Falso Testigo y Malas influencias. No obstante, fue el guion de la debutante Amanda Silver (El amanecer del planeta de los simios, Avatar: el sentido del agua) lo que catapultó esta trama de venganza sobre la peligrosidad y la tensión que pueden causar no conocer del todo a la persona que se encarga de cuidar de tus hijos.

Sin el beneplácito total de la crítica, lo que sí que consiguió La mano que mece la cuna es ser un éxito en la taquilla internacional. Partiendo de un presupuesto de casi 12 millones de dólares, la película consiguió recaudar 140 millones. Pero ¿de qué trata esta inquietante historia?

La sinopsis oficial dice lo siguiente: «La mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo. Tras perder a su hijo y ver arruinada la carrera de su marido, una mujer decide vengarse de Claire Bartel, a la que acusa de todas sus desgracias. Para ello consigue introducirse en su casa como niñera». El filme de los 90 estuvo protagonizado por Rebecca De Mornay, Annabella Sciorra, Matt McCoy, Julianne Moore, Ernie Hudson y Madeline Zima. Se espera que Maika Monroe asuma el rol de la niñera malvada en un reparto que todavía no se ha configurado del todo.

El salto a Hollywood para su directora

La encargada de actualizar la historia que protagonizará Maika Monroe será Michelle Garza, una cineasta que dará el salto a Hollywood tras debutar en 2022 con el fantástico Body Horror, Huesera. En el terreno del guion, el encargado de adaptar el material original de Silver será Micah Bloomberg, un nombre popular en el terreno de las series tras escribir capítulos para las dos temporadas de Homecoming y la película Sanctuary. 20th Century Studios se encargará de la producción de un filme que terminará de encarrilar su casting de aquí a final de año, cuando por comience su rodaje.

Al mismo tiempo, Monroe seguirá su carrera estelar en el género y podremos volver a verla recuperando su papel de Jay en They Follow, donde volverá a reunirse con el realizador David Robert Mitchell. Mucho antes de eso, estrenará presumiblemente este año el drama de acción In Cold Light del director canadiense Maxime Giroux, compartiendo reparto con Allan Hawko y los ganadores del premio de la Academia, Troy Kotsur y Helen Hunt. El remake de La mano que mece la cuna todavía no tiene una fecha de estreno oficial, pero se espera que llegue a finales de 2025.