Miles Teller vuelve al ejército para el remake de ‘Oficial y caballero’

Parece que a Miles Teller le gusta cómo le sienta el uniforme militar, pues tras coprotagonizar Top Gun: Maverick, regresará al cuerpo de marines para liderar el remake de Oficial y caballero. Una nueva versión de la popular cinta de los 80 que en su momento, protagonizaron Richard Gere, Debra Winger y el recientemente fallecido Louis Gossett Jr. El reinició del conocido drama romántico es sin duda, otro escalón más en esta escala ascendente de pasión obsesiva que los estudios encuentran en volver a traer a los espectadores las historias de siempre, donde la mencionada década está cobrando especial importancia en esa fiebre audiovisual por la nostalgia.

Oficial y caballero nos contaba la historia de un joven que iba a la Academia Naval para completar su formación como oficial de aviación, mientras terminaba atrapado entre un tórrido romance con la chica equivocada y un duro sargento de artillería aparentemente obsesionado con hacerle la vida imposible. El guion original fue escrito por Matt Johnson, pero ahora será adaptado a los nuevos tiempos de la mano de Dana Fox (Cruella), quien escribió el borrador más reciente del libreto. En la producción ejecutiva encontramos al sello Temple Hill, con la participación directa de Wyck Godfrey y Marty Bowen. Por el momento no existe un director agenciado al proyecto, ni se ha confirmado ningún miembro más al reparto.

‘Oficial y caballero’: un éxito rotundo

Estrenada en 1982, Oficial y caballero fue el primer gran éxito comercial en la carrera de Richard Gere. El norteamericano ya había destacado trabajando a las órdenes de Terrence Malick en la genial Días de cielo y en la American Gigoló de Paul Schrader. Pero fue el trabajo de Taylor Hackford el que le supuso el saltó al reconocimiento internacional como nueva estrella del cine comercial. La crítica la recibió con ligeras reticencias, aunque contrariamente a esa recepción fría por parte de la prensa especializada, Oficial y caballero fue nominada a seis premios Oscar, llevándose dos estatuillas; una a la Mejor canción y otra al Mejor actor de reparto para Gossett Jr.

Además del reconocimiento por parte de la Academia, el filme fue un éxito rotundo en la taquilla llegando a recaudar 129 millones de dólares, con un presupuesto que ni siquiera sobrepasó los ocho millones. Así su protagonista se convertiría en un imán para el público que terminaría materializándose en los 90, protagonizando otros fenómenos de la cartelera como Pretty Woman, El primer caballero, Las dos caras de la verdad, The Jackal y Novia a la fuga.

A pesar de estos méritos, seguramente Oficial y caballero no tenga una relevancia especial dentro de las propiedades intelectuales que esperan una actualización. No obstante, el marco actual de la taquilla con el buen hacer de títulos como Cualquiera menos tú o Rivales, ofrece una buena oportunidad de triunfo para un remake de un largometraje romántico.

Teller ya se inició con otro remake

La futura nueva versión de Oficial y caballero o el reboot de Top Gun: Maverick no han sido las primeras incursiones de Teller en el cine de los 80. Después de su debut en 2010 con Los secretos del corazón, el de Pensilvania formó parte del remake de Footloose que protagonizaron Kenny Wormald y Julianne Hough. Eso sí, no sería hasta el 2014 donde su explosión como actor le llevaría a ser el rostro visible de Whiplash y uno de los personajes de la franquicia Divergente. Este 2024 estrenará The Gorge junto a Anya Taylor-Joy y en 2025, formará parte del elenco de Michael, el futuro y polémico biopic sobre el cantante Michael Jackson. Más allá de su papel como Bradley Bradshaw, a Teller no le han favorecido mayoritariamente sus aspiraciones más comerciales. El reboot de Los Cuatro Fantásticos fue un absoluto fracaso y la propia saga Divergente no obtuvo la repercusión esperada.

La fiebre de los 80

La obsesión por el remake es algo que no ha dejado de aparecer sistemáticamente en la historia de la industria norteamericana. Pero lo cierto es que últimamente la fijación de esa nostalgia se ha centrado últimamente en proyectos de la década de los 80. Desde la propia continuación tardía de los pilotos de Tom Cruise, hasta la olvidada De profesión duro de Patrick Swayze, hasta su reciente revisión con Jake Gyllenhaal a la cabeza de Road House. Del mismo modo, se espera una nueva continuación tanto de Karate Kid como de Arma letal y de la cinta de Mike Nichols, Armas de mujer.