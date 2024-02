Kevin Bacon asegura que una ‘Footloose 2’ sería «un desastre»

Desde el éxito de Top Gun: Maverick, han sido muchos los proyectos que han buscado realizar una secuela tardía de un título de culto. Este 2024, ahí tendremos Beetlejuice Beetlejuice o Gladiator 2, dos historias que tienen más de 20 años de antigüedad y que se concibieron como cintas individuales. Una tendencia que poco a poco, parece ser una opción más factible para las compañías que los remakes o los reboots al uso. Esta decisión estratégica tiene todo el sentido del mundo si pensamos en la inercia nostálgica que se está configurado en torno a la industria del entretenimiento. Los espectadores no sólo quieren ver a nuevos personajes en universos ya establecidos, si no también la vuelta de los iconos de la gran pantalla, como es el caso de Cazafantasmas: Más allá, donde tenemos a los jóvenes protagonistas, pero al mismo tiempo aparecen tres de los roles originales (Dan Aykroyd, Bill Murray y Ernie Hudson). Sin embargo y a pesar de los deseos de los fans, no todos los actores ven con buenos ojos una secuela tardía del filme que protagonizaron. Es el caso de Kevin Bacon y Footloose 2, una posible continuación que el actor de Mystic River 2 cree que sería “un desastre”.

“Footloose 2 ya está hecha”, explicaba el intérprete refiriéndose al reboot de 2011 que estuvo protagonizado por Kenny Wormald y Julianne Hough. Fue entonces cuando esa entrevista reciente se le insistió a Bacon, matizándole que aquello fue un reinicio, pero que igual el público querría verle retomar su papel de una manera actualizada y ver cómo ahora te has convertido un poco en el personaje de John Lithgow, el censor de la cinta original que no dejaba bailar a los jóvenes del pueblo. “Eres mayor, has criado a los tuyos, tal vez tus hijos estén en la escuela secundaria, ¿verdad? Siento que esa es la secuela. Es tu hijo”, se escuchaba en la conversación mantenida por el actor en el podcast Six Degress. Sin embargo, no se cerraba en banda, el icono de los 80 lo tenía claro: “Nunca digas nunca…Creo que sería un desastre”.

Contra los remakes

Kevin Bacon tampoco está muy a favor de los remakes y recordó cómo hubo un tiempo en el que parecía que iban a hacer todas las “repeticiones” de las cintas de su filmografía: “Es gracioso, porque hicieron innumerables Viernes 13 y yo estuve en el primer Viernes 13. Luego rehicieron Footloose, luego rehicieron Línea mortal y decidí que simplemente estaban rehaciendo todas las películas en las que aparecí en ese comienzo con ‘F’. Entonces, si hago otra película que comience con ‘F’, probablemente la harán” (Refiriéndose a la letra del título original de estos títulos).

“Es curioso con los remakes porque estoy de acuerdo contigo: hay algo sobre dejémoslo en paz”, aseguró. Por último confesó haber rechazado un papel en el remake de 201: “Fue terrible, el papel fue, y yo pensé ‘¿Por qué estaría yo en esta interpretación?’ No tiene ningún sentido”. Finalmente confesó que aunque rechazó ese papel, agregó que los bailes en la nueva película eran increíbles y que en muchos sentidos, eran mejores que los de la película original.

‘Footlose’: ¿De qué trata la película de 1984?

La sinopsis oficial de Footlose en la siguiente: “Ren (Bacon) es un adolescente recién llegado de Chicago que se ha mudado con su familia a un pequeño pueblo del medio oeste, donde un estricto pastor ha prohibido el baile a los jóvenes. Pero Rea es un rebelde y un entusiasta de la música que intentará por todos los medios acabar con la prohibición, al tiempo que se enamora de Ariel (Lori Singer), la hija del pastor”.

La película tuvo como protagonistas a Bacon y a Singer, pero además contó en el reparto con John Lithgow, Chris Penn, Dianne Wiest, Sarah Jessica Parker y John Laughlin, entre otros. Dirigida por Herbert Ross, un cineasta que después filmaría a Michael J. Fox en El secreto de mi éxito y que en 1989, estrenaría su otro trabajo más reconocible, Magnolias de acero.

Footlose es un título bastante representativo de lo que fueron los 80, pero no tuvo en cambio, el beneplácito de la crítica en su momento. La prensa especializada la tildó de “cínica y manipuladora” y fueron muy pocas las voces que señalaron cosas positivas del este musical profundamente bailarín. Por otra parte, fue un rotundo éxito en la taquilla norteamericana, contando con un presupuesto de 8 millones de dólares y recaudando 80 millones.

¿Creéis que ‘Footloose 2’ podría llegar en algún momento con el regreso de Kevin Bacon?