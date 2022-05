Aunque sea uno de los actores que posiblemente “mejor caen” de toda la escena cinematográfica, la carrera de Bill Murray no está exenta de polémicas dentro de los rodajes. Muy comentado fue su enfrentamiento con Lucy Liu en el rodaje de Los ángeles de Charlie, con acusaciones y comentarios racistas de por medio. Pero sin duda, en las últimas semanas su conflicto en el rodaje de la película Being Mortal ha sido más notorio, hasta tal punto de tener que parar el rodaje del film.

Todavía no se conocen los detalles exactos de por qué se paralizó el rodaje de la película, pero la productora hizo alusión a una denuncia presentada contra el actor por “comportamiento inapropiado”. Being Mortal está producida por Searchlight Pictures y todavía continúan investigando el problema. Lo que conocemos hasta el momento es parte de la explicación que el actor ha querido pronunciar en una entrevista con la CNBC:

“Hice algo que pensé que era gracioso y no fue tomado de esa manera. La compañía, el estudio de cine, quería hacer lo correcto, así que querían comprobarlo todo, investigarlo, así que detuvieron la producción…pero a partir de ahora, estamos hablando y estamos tratando de hacer las paces entre nosotros”, señalaba Bill Murray. El actor, nominado al Oscar por Lost in translation apeló a la profesionalidad para que se reanudase el rodaje. “Ambos somos profesionales. Nos gusta el trabajo del otro. Creo y si realmente no pueden llevarse bien y confiar el uno en el otro, no tiene sentido seguir trabajando juntos o hacer una película también, concluyó el actor.

Hasta que haya más información disponible y una declaración oficial por parte de Searchlight, no se podrá emitir ningún juicio de valor, pues la mujer que presuntamente habría presentado la denuncia contra Murray no ha hecho ningún comentario para una nota de prensa de la productora. Being Mortal es una película dirigida por Aziz Ansari (Parks & Recreation, Master of None) en la que el actor de Cazafantasmas compartirá elenco con Seth Rogen, Keke Palmer y el propio Ansari, quien también actúa en el film. Programa para llegar en 2023, lo que es seguro es que tampoco pueden detenerse en el caso demasiado, siendo esa una vía que crearía un ambiente enrarecido en el set.

Murray pertenece a una generación anterior de Hollywood donde no existía esta especie de comités, no obstante no parece estar en contra de que se estudie el caso. Pasado el tiempo sabremos exactamente cuál fue el suceso exacto de los acontecimientos, pero de momento nos tenemos que quedar con que el actor únicamente quería hacer una broma.