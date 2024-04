Así es la casa de la Moraleja en la que vivirá Richard Gere cuando se instale en Madrid

800 metros cuadrados en una de las mejores urbanizaciones de Madrid. Así será la casa de Richard Gere cuando se instale en la capital de forma definitiva. El actor de Hollywood está a punto de empezar una nueva etapa y después de muchos rumores ya se ha confirmado que pasará un tiempo en España. Mientras tanto reside en un rancho ubicado en un terreno de 130.000 metros, por eso busca que sus hijos continúen disfrutando de de un espacio considerable.

La nueva casa del actor está valorada en 3.5 millones de euros. Además de los dormitorios, tiene seis cuartos de baño, un semisótano, una bodega y un garaje.

Richard Gere acaba de dar una entrevista y ha explicado el motivo de su mudanza. Insiste en que su mujer le ha enseñado a amar la cultura española, por eso están reformando una mansión en La Moraleja. Hay que recordar que es la urbanización preferida de los famosos. Algunos rostros tan conocidos como la presentadora Ana Obregón tienen una propiedad allí.

Alejandra Silva y Richard Gere, en el photocall de Starlite. (Foto: Gtres)

El inmueble que han adquirido Richard Gere y Alejandra Silva está equipado con comodidades de todo tipo, pero la joya de la corona es su formidable jardín. Han remodelado la vivienda para adaptarla a sus gustos, con el objetivo de que los pequeños de la casa no noten ningún cambio. Los hijos del matrimonio, Alexander y James, se matricularán en un colegio de la zona, así que la familia empezará su nueva andadura a partir de septiembre.

Richard Gere, enamorado de España

La mansión madrileña de Richard Gere no tiene nada que envidiar al rancho gregoriano que el actor tiene en New Canaan (Connecticut). A pesar de no disponer de un terreno tan amplio, la casa cuenta con su propio gimnasio. También tiene piscina y ocho habitaciones.

El protagonista de Pretty Woman viaja con frecuencia a España, aunque sus visitas no siempre son retransmitidas en los medios de comunicación. Su mujer Alejandra le ha enseñado a disfrutar de nuestro país y se siente muy agradecido, pues ha descubierto que le apasiona. Siempre que pasa unos días en la capital visita algún museo y es habitual verle pasear por la zona de los Austrias. Se siente tan seguro que no necesita de la presencia de ningún guardaespaldas.

El actor Richard Gere, en un evento. (Foto: Gtres)

Durante una entrevista en Vanity Fair ha profundizado en su cambio de vida, reconociendo que todo se lo debe a su esposa. «Para mí, ir a Madrid va a ser una gran aventura porque nunca he vivido a tiempo completo fuera de Estados Unidos» , ha empezado diciendo.

«Creo que también será muy interesante para mis hijos. Para Alejandra, será maravilloso estar más cerca de su familia, de sus amigos de toda la vida y de su cultura. Ella fue muy generosa al darme seis años viviendo en mi mundo, así que creo que es justo que yo le dé al menos otros seis viviendo en el suyo».

Alejandra Silva viaja a Madrid sola y acompañada

Richard Gere y Alejandra Silva, en un photocall. (Foto: Gtres)

Es muy común ver a Alejandra Silva en Madrid. Viaja a la capital de España para ver a sus padres y en ocasiones lo hace sola, pues la agenda laboral de su marido es muy extensa. En ocasiones aprovecha su estancia en la ciudad para reunirse con sus amigas del colegio Mater Salvatoris, centro donde cursó sus estudios.

En una ocasión, Alejandra pasó unos días en Madrid acompañada de Richard Gere y recibió una invitación del duque de Alba. El aristócrata les animó a almorzar en el palacio de Liria y organizó un evento privado solo para ellos.