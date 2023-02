Nuevo revés de salud para Richard Gere. El actor, de 73 años, ha tenido que ser ingresado en un centro médico de México durante sus vacaciones en el país, según ha informado el portal TMZ. El intérprete que diera vida a Tony Lopanto en Looking for Mr. Goodbar y a Bill en Days of Heaven estaba disfrutando de unos días de vacaciones en familia, en la localidad de Nuevo Vallarta, con motivo de la celebración del cuarenta cumpleaños de su mujer, la publicista y activista política española, Alejandra Gere; cuando comenzó a encontrarse mal.

Si bien es cierto que, según el citado medio, Gere ya sufría algunos síntomas antes de viajar, su malestar se agravó tanto que tuvo que ser trasladado al hospital, donde le diagnosticaron neumonía. El actor ha permanecido ingresado una noche y ya ha sido dado de alta. «Nuestras fuentes dicen que se puso tan mal que tuvo que internarse en un hospital… donde nos dijeron que le diagnosticaron neumonía y lo trataron durante una noche. No está claro qué día entro, pero nos dijeron que fue durante sus vacaciones, que continúan», explican desde TMZ.

Pero el actor no habría sido el único que ha sufrido achaques de salud durante las vacaciones. Tal y como ha compartido Alejandra a través de su perfil en Instagram, donde acumula más de 90 mil seguidores, han estado «todos enfermos». «Me he levantado esta mañana y he visto todos vuestros mensajes de preocupación. Se está recuperando y se siente mucho mejor hoy. Lo peor ya ha pasado. Gracias por vuestros ánimos. Yo después de casi tres semanas estando todos enfermos, hoy finalmente me siento mucho mejor. Muchas gracias a todos por vuestro amor. Os lo devolveré», ha expresado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Gere (@alejandragere)

Antes de esto, lo último que se conocía del actor es que ha puesto a la venta por 28 millones de dólares su mansión de Pound Ridge, ubicado en el condado de Westchester en el estado estadounidense de Nueva York. La casa de tres pisos, ocho dormitorios y nueve baños, era en la que Gere vivía desde el año 2000 y cuenta con amplias ventanas, cocina, comedor, establo, estanque, piscina, granero y una pista de fútbol de tamaño profesional, según muestran las fotos publicadas por el periódico Dirt.

De esta forma, la familia Gere se mudó a North Salem, a una «aristocrática mansión georgiana» construida en la década de 1930 para un heredero de una de las grandes fortunas familiares de Estados Unidos, por la que pagaron hace un año 9,8 millones de dólares (8,6 de euros).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Richard Tiffany Gere (@richardtiffanygereoffical)

Richard Gere y Alejandra aparecieron por primera vez juntos púbicamente en el Festival de Cine de Taormina, en 2014. Cuatro años después, la pareja se dio el Sí, quiero en una ceremonia en Nueva York. «Es mi heroína en la vida real. Estaba un poco perdido, pero ella le dio sentido a mi vida. «Me casé con una mujer inteligente, sensible, comprometida con ayudar a la gente, divertida, paciente, que sabe cómo perdonar y que además es una excelente cocinera que hace las mejores ensaladas del mundo», aseguró el actor a la revista ¡Hola!. «Soy el hombre más feliz del universo. Estoy casado con una mujer bella, inteligente, divertida, gran madre y comprometida. Hoy yo soy solamente el esposo de Alejandra», añadió.