La colaboración entre Yorgos Lanthimos y Emma Stone no tiene fin: su próximo proyecto será ‘Bugonia’

Martin Scorsese y Robert De Niro, Quentin Tarantino y Samuel L. Jackson, Johnny Depp y Tim Burton…la historia del cine nos ha dejado duplas creativas legendarias entre cineastas e intérpretes que han terminado marcando auténticas eras dentro del celuloide. Una larga lista en la que ahora precisamente, se está sumando el nacimiento de un nuevo combo entre director y actriz fetiche entre Yorgos Lanthimos y Emma Stone. No contentos con estrenar Kinds of Kindness el próximo fin de semana y tener todavía un proyecto sin título con fecha pendiente de estreno, el autor griego ha vuelto a escoger a la oscarizada actriz para protagonizar Bugonia en 2025.

Originalmente presentada bajo el nombre de Save the Green Planet (Salvar el planeta tierra) a principios del presente 2024, la nueva producción volverá a tener la actriz norteamericana como rostro visible y como productora ejecutiva del remake del filme de ciencia ficción surcoreano estrenado en 2003. Filmada originalmente como una comedia de humor negro, la historia original dirigida por Jans Joon-hwan nos presentaba a dos jóvenes conspiranoicos que secuestran a una poderosa directiva ejecutiva de una empresa, porque creen que en realidad es un extraterrestre que intenta destruir el planeta Tierra.

Yorgos Lanthimos y Emma Stone

La primera colaboración entre Lanthimos y Emma Stone surgió con La favorita en 2018. La estrella de la actuación obtendría una nominación al Oscar a la Mejor actriz de reparto, encontrando en el ateniense a un autor que le permitía dar vida a personajes complejamente extraños a los que nunca se había enfrentado. Sin embargo, los compromisos comerciales de Stone con Zombieland: Mata y remata y Cruella, postergaron cuatro años un rencuentro que se materializó con el cortometraje Bleat.

Pero sería el año siguiente donde la asociación alcanzaría el cenit valorativo de crítica y público con Pobres criaturas. La de Arizona se llevaría su segunda estatuilla dorada a la mejor actriz, mientras que el filme supondría el récord de 11 nominaciones al Oscar por una misma película para el realizador de Canino. Con cuatro Oscar, el Frankenstein feminista basado en la obra homónima del escritor Alasdair Gray se convirtió en la segunda ficción más premiada en la 96ª edición de la alfombra roja, tan sólo por detrás de Oppenheimer.

Los resultados de tan fructífera relación fueron tan positivos que Lanthimos y Emma Stone no perdieron el tiempo y mientras esperaban al preestreno de Pobres criaturas en el pasado Festival de Cine de Venecia, volvieron a rodar juntos Kinds of Kindness y un filme rodado en Grecia del que todavía no conocemos ni siquiera un título oficial. Bugonia supondrá igualmente una nueva colaboración entre Jesse Plemons (Los asesinos de la luna) y el director, quienes ya colaboraron en la última cinta de Lanthimos. A la genial asociación se suma Bugonia, donde previsiblemente Stone dará vida a la ejecutiva secuestrada y Plemons, a uno de los secuestradores paranoicos.

‘Bugonia’: Lanthimos es el elegido

Bugonia estará escrita por Will Tracy, un guionista que jamás ha colaborado con el director, pero que ha participado en la ejecución creativa de series como Succession, ademas de desarrollar la historia de la valorada cinta, El menú. Lanthimos y Emma Stone producen además la revisión del filme asiático. Ella bajo su productora Fruit Tree y él, mediante el sello Square Peg, donde también contribuyen Lars Knudsen y el cineasta de Hereditary, Ari Aster. Por último, el «elenco de los despachos» se cierra con Ed Guiney y Andrew Lowe para Element Pictures y Miky Lee y Jerry Ko para CJ ENM.

El estreno de Bugonia está previsto para el 7 de noviembre de 2025, justo en el marco de la temporada de premios. Un posicionamiento estratégico que podría situarla en algún festival celebrado en otoño, como Cannes o muy probablemente Venecia. La aparición de personajes disociados con su entorno y los juegos de control entre géneros siempre ha sido una máxima en la visión de Lanthimos como cineasta, por lo que quizás Bugonia no podría tener a un director más propicio para un remake. Salvar el planeta Tierra es una cinta bastante desconocida para el gran público y sin embargo, para los amantes del cine asiático está considerada como una de las mejores producciones en la historia del cine de Corea del Sur .

Podremos ver la última colaboración entre Yorgos Lanthimos y Emma Stone este fin de semana, cuando el día 28 llegue a la cartelera Kinds of Kindness.