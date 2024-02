Esta será la nueva película de Yorgos Lanthimos tras ‘Pobres criaturas’

Durante todo el pasado año, nos pensamos que la gran rival en los Oscar para Oppenheimer sería Barbie. Nada más lejos de la realidad, el filme de Margot Robbie no sólo no ha brillado en las nominaciones, sino que todos los certámenes anteriores hacen presagiar que se marchará, con muy poca repercusión, de la alfombra roja que se celebrará el próximo 11 de marzo. Al frente del biopic sobre el nacimiento del proyecto Manhattan estará en realidad Pobres criaturas, la última propuesta del cineasta griego Yorgos Lanthimos. La única figura que podría desactivar la bomba de Christopher Nolan, con permiso de Anatomía de una caída. El ritmo del trabajo del director de Canino es sorprendente. Este 2024 estrenará Kind of Kindness, otra cinta con Emma Stone, pero es que ya tiene entre manos el inicio de su nuevo rodaje: Salvar el planeta tierra.

Esta no es otra que el remake homónimo de la película surcoreana estrenada en 2003. Sería la primera vez que Lanthimos apuesta por rehacer una historia que ya le ha brindado al público otro realizador, pero atendiendo un poco al material que va a adaptar, no nos extraña que un narrador tan fanático del humor negro quiera volver a plasmar el guion original de Jang-Joon-hwan.

¿De qué trata ‘Salvar el planeta tierra’?

La sinopsis de Salvar el planeta tierra parece hecho a medida para que Lanthimos y su guionista de confianza, Tony McNamara, adapten su historia. Esta es la sinopsis oficial: “Byeong-gu cree que unos extraterrestres del planeta Andrómeda atacarán La Tierra para acabar con la vida del planeta. Según él, uno de ellos es el presidente de una compañía química a quien, con la ayuda de su novia, secuestra para obtener información sobre la probable invasión. Y es que la única manera de evitar la invasión es convencer al presidente para que organice un encuentro con el príncipe de Andrómeda antes del eclipse lunar, que ocurrirá en una semana. Paralelamente, un inspector perdedor y su ayudante novato, inician una investigación por su cuenta”.

El filme, que también dirige Joon-hwan, está considerada como una de las mejores historias de ciencia ficción de serie B más exitosas del cine surcoreano. Lo que desconocemos es dónde ambientará el relato Lanthimos, si en su Grecia natal o si se llevará el relato a la producción de otro país como Irlanda. Nación que produce tanto Pobres criaturas como Kind of Kindness. Salvar el planeta tierra no tiene ni la confirmación del guion de McNamara, ni un reparto planificado, pero aun así se espera que el rodaje comience este mismo verano. Por lo que en 2025 volveríamos a tener un nuevo largometraje del tres veces nominado al premio de la Academia.

‘Pobres criaturas’ vs. ‘Oppenheimer’

La adaptación de la muñeca de Mattel sólo parece haber obtenido el rédito económico, y la tendencia que se pronostica indica que su desempeño en los Oscar de 2024, será muy discreto. Es aquí, como ya habíamos avanzando, donde entra el filme de Yorgos Lanthimos. La revisión feminista del Frankenstein de Mery Shelley, basado en la novela homónima de Alasdair Gray, ha encandilado a la crítica y cosechado 11 nominaciones a las estatuillas doradas. En los recientes BAFTA logró 5 premios y en Venecia, se llevó el León de Oro.

Así, entre esta y Anatomía de una caída, podrían amargarle la noche al filme de Nolan, quien parece tener asegurada la estatuilla para Robert Downey Jr. No obstante, el premio a la Mejor dirección y a la Mejor película, podrían caer del lado del trabajo de la francesa Justine Triet. Pobres criaturas no es sólo una amenaza para los grandes premios de Oppenheimer, sino que su apartado artístico y diseño de producción podrían provocar que Barbie se marche de vacío o que únicamente, obtenga el premio a la Mejor canción por ‘I’m Just Ken’.

Yorgos Lanthimos: El autor que conquistó Hollywood

Sí, a lo largo de la historia de la industria han sido muchas las figuras que han logrado encandilar a Hollywood sin renunciar a un ápice de su propuesta autoral. Ahí están Parásitos o Moonlight. No obstante, nadie como Lanthimos ha sabido hacerlo tantas veces, bajo una mirada incómoda y nada complaciente con su público. Pobres criaturas es sólo el último ejemplo de toda una serie de historias atípicas en la línea comercial que impera dentro de la industria. Eso sí, el realizador ateniense todavía no ha visto recompensa. Canino no fue la Mejor película internacional de su año, Langosta fue ignorada el año de Moonlight y La la land y con 10 nominaciones, La favorita fue desplazada en un año en el que Green Book y Bohemian Rhapsody, dos títulos muy inferiores, se alzaron con la mayoría de los galardones.

Todavía desconocemos la fecha exacta para el estreno de Kind of Kindness, pero seguro que Lanthimos ya está más pendiente de cómo plasmará su propuesta del remake surcoreano. Para aumentar más el hype, Salvar el planeta tierra estará producida por el director Ari Aster (Hereditary, Midsommar).