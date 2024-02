Christopher Nolan quiere hacer una película de terror

Por mucho que estemos sumergidos en plena temporada de premios, los miembros d de la industria no paran de trabajar en nuevos proyectos. Un claro caso es el de Cillian Murphy, quien actualmente se encuentra en El Festival de cine de Berlín promocionando la polémica Small Things Like These. Del mismo modo que el irlandés anda ocupado con este certamen, el director de su anterior película, Christopher Nolan, también vislumbra cuál será la próxima creación que asumirá en su carrera. En varias entrevistas, siempre ha dicho que le encantaría liderar un proyecto con James Bond como protagonista. No obstante, ahora parece que lo que se le ha metido entre ceja y ceja es el género del terror.

“Creo que las películas de terror son muy interesantes porque dependen de dispositivos muy cinematográficos”, comenzaba explicando el realizador. No es que Nolan se haya movido en demasiados géneros, más bien desde que aceptase llevar a cabo el proyecto de El caballero oscuro, su tipología de películas más bien ha sido ni más ni menos que el del puro blockbuster. Historias gigantescas para una experiencia inversiva en salas. Su forma de trabajar parte de ideas comerciales atractivas y como tal, el londinense piensa que el horror también debería apoyarse sobre conceptos potentes: “Se trata realmente de (provocar) una respuesta visceral a las cosas. Pero creo que una película de terror realmente buena requiere una idea realmente excepcional y esas, son pocas y espaciadas”.

Son muchos los que, como Denis Villeneuve, afirman que Hollywood está viviendo una época muy conservadora. Sin embargo, Nolan le contó a THR que el terror se mueve en unos códigos que normalmente la industria no afronta en otros ecosistemas narrativos. “Es uno de los pocos géneros en los que los estudios hacen muchas de estas películas que tienen mucha desolación, mucha abstracción. Tienen muchas cualidades que Hollywood generalmente se resiste a incluir en las películas, pero ese es un género en el que está permitido”.

Para él, ‘Oppenheimer’ tiene elementos de terror

Nolan siguió explicando que para afrontar una película de terror necesitaría partir de una idea genial, pero que era algo que le encantaría hacer. En relación con ello, también aseguró que Oppenheimer tenía elementos del terror porque a la hora de dirigir ciertas secuencias, pensó que era algo muy apropiado para la historia. Lo cierto es que como autor siempre le ha encantado expresar las contradicciones que la industria tiene con ciertos géneros. Recientemente apoyó el cine de superhéroes, asegurando que este había salvado a las salas tras la pandemia y por otra parte, expresó su incomprensión sobre que las películas biográficas tengan en sí mismas una consideración de género.

El próximo 21 de marzo, Oppenheimer estará disponible en la plataforma de SkyShowtime. Por el momento, Christopher Nolan no ha anunciado cuál será su nuevo proyecto.

Las posibilidades de ‘Oppenheimer’ en los Oscar 2024

Oppenheimer no habrá sido un fenómeno comparable a Barbie en términos económicos, pero esto no quiere decir que la historia sobre el nacimiento de la bomba atómica no haya resultado igualmente lucrativa para Universal Pictures. El filme recaudó 953 millones de dólares en todo el mundo y para la crítica profesional fue una de las mejores películas del 2023. Consideraciones que seguramente la auparon para encabezar las listas de los principales circuitos de premios. Ahora, con 13 nominaciones, es la gran favorita en la próxima edición de los Oscar 2024. ¿Pero cuáles son sus posibilidades reales?

Si hay una categoría que parece bastante clara, esa es la de Mejor actor de reparto. Robert Downey Junior difícilmente tenga rival después de llevarse el Globo de Oro y el BAFTA. Por otra parte, a pesar de contar con tantas nominaciones, la mayor parte de las estatuillas estarán muy discutidas. Como por ejemplo el de mejor actor principal…¿premiará la Academia antes la trayectoria de Paul Giamatti o la fuerza de un personaje biográfico tan potente coronará a Cillian Murphy? ¿Será el Oscar a Mejor guion adaptado un título de consolación para Greta Gerwig y Noah Baumbach o se apostará por el trabajo de Nolan con el libro ganador del Pullitzer?

Todo ya sabemos que dependerá de cómo calen los discursos en la meca del cine. De seguro que existirán las clásicas incongruencias como que posiblemente Oppenheimer se lleve el Oscar a la Mejor película, pero quizás el premio a la Mejor dirección caiga en las manos de Justine Triet por Anatomía de una caída.