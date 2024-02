Christopher Nolan agradece que Marvel salvase la taquilla después de la pandemia sanitaria

A diferencia de otros grandes cineastas de la industria, Christopher Nolan no tiene nada en contra del cine de superhéroes. Martin Scorsese, Quentin Tarantino… son muchos los directores que han criticado cómo este tipo de cintas, dominadoras de la taquilla en la última década, eran un calco continuado que no estimulaba la propia creación cinematográfica. Al contrario que ellos, el realizador británico es un consumidor acérrimo de productos del mainstream. Él mismo ha confesado sentir pasión por la saga Fast & Furious y, dicho sea de paso, ahora ha querido agradecer a Marvel el haber salvado la taquilla tras la pandemia sanitaria.

No es de extrañar que el responsable de Origen o Interstellar defienda a las películas de superhéroes, sobre todo teniendo en cuenta que siempre ha estipulado una defensa ferviente por la experiencia en cines y ese fenómeno evento que entre otras cosas, ha ayudado a que Oppenheimer haya sido uno de sus mayores taquillazos. Pero Nolan, bien puede sentirse participe de este fenómeno de la industria, pues en cierta medida fue uno de los responsables de la tendencia inequívoca de que se podía generar un “cine serio” en torno a las propiedades intelectuales de DC y Marvel, por su trilogía de El caballero oscuro. Nominado a 13 premios de la Academia por su biopic del padre de la bomba atómica, el director es conocedor de la situación critica que vivieron las salas tras la pandemia y sabe a la perfección que por ejemplo, sin títulos como Spider-Man: No Way Home, el tejido económico de la cartelera mundial no habría podido recuperarse.

Un razonamiento que surgió durante una charla con uno de sus actores de Oppenheimer, Robert Downey Jr. Y es que mientras el londinense firmaba su casting para Batman Begins, el recién nominado a la estatuilla dorada estaba a punto de marcar su regreso a la primera línea de la interpretación con el personaje de Iron Man. “La verdad es que creo que Jon Favreau eligiendo a Robert (Downey Jr.) como Tony Stark es una de las decisiones de reparto más importantes y trascendentales en la historia de Hollywood. Terminó definiendo nuestra industria”, comenzaba argumentando el director.

Una apuesta muy arriesgada

Ahora está considerado como uno de los intérpretes más taquilleros de la industria, pero antes de asumir el papel de Tony Stark, Downey Jr. pasó su peor etapa como intérprete por culpa de sus problemas con la justicia y relación con las drogas. “Corrió un riesgo enorme al elegirte para ese papel”, le decía Nolan al acto, para después entonar una clara afirmación de pleitesía a lo conseguido por la Casa de las Ideas, dentro de la industria del entretenimiento: “Al salir del COVID, dices ‘Gracias a Dios por las películas de Marvel’”.

Precisamente, esa apuesta de Favreau por un actor caído en desgracia, fue lo que al responsable de Dunkerque le permitió terminar colaborando con Junior, un talentoso perfil al que siempre había querido dirigir: “Siempre buscas trabajar con grandes actores, pero también buscas capturarlos en un momento de sus vidas y carreras en el que tienes algo que ofrecerles que no han hecho antes o no han hecho en mucho tiempo. Realmente quería ver a esta increíble estrella de cine dejar todo ese bagaje, ese carisma, y perderse en una interpretación dramática de un hombre muy complicado. Siempre quise trabajar con él, de verdad. Una vez dejé de tenerle miedo”.

Una clara opción de cara a los Oscar

Su rivalidad con Barbie en la taquilla, terminó retroalimentando una recaudación gigantesca para ambos. La mejor parada fue la adaptación de la muñeca, aunque en la materialización de las principales nominaciones y premios, la historia sobre la creación de la bomba atómica “ha barrido” al filme de Greta Gerwig. Tal es la aparente superioridad de Oppenheimer, que la única categoría en la que la cinta de Robbie podría vencerla es en la de Mejor guion adaptado. Entre las estatuillas que parecen más claras para la película de Christopher Nolan, encontramos del mismo modo el de Mejor actor de reparto para Downey Jr. Este año, por fin los académicos lo han considerado en el campo de Mejor director, un apartado complicado en el que Justine Triet (Anatomía de una caída) es la gran favorita.

Saldremos de dudas el próximo 11 de marzo, cuando se celebre la 96ª edición de los Premios Oscar. Oppenheimer llegará oficialmente al streaming de España el próximo 21 de marzo en la plataforma de SkyShowtime. ¿Conseguirá vencer a todas sus rivales en la carrera hacia los galardones más importantes del año?