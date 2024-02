Esta es la razón por la que Cillian Murphy no es un gran fan de los ensayos en las películas

Todavía no se han celebrado los Oscar y Cillian Murphy ya está promocionando su nuevo trabajo, Small Things like These. Un filme independiente irlandés que busca distribuidora en el Festival Internacional de Cine de Berlín, que contrasta enormemente a nivel presupuestario con su anterior proyecto, Oppenheimer. El actor está nominado a la estatuilla a mejor actor, por un papel exigente que entre otras cosas, le obligó a aprender miles de palabras en holandés. El elogio, por interpretar al creador de la bomba atómica por parte de toda la industria es unánime. Pero para su nuevo proyecto, el cual también produce, se ha querido tomar las cosas con mucha más calma, hasta el punto de recordar lo poco que le gustan los ensayos en los proyectos.

“No soy un gran admirador de los ensayos”, comenzaba explicando el irlandés. Y es que, aunque exista la creencia de que los ensayos son una parte fundamental en cualquier producción, no son pocos los intérpretes y directores que prefieren no “contaminar” la esencia de la interpretación, sin malgastar el texto con repeticiones. Así, el mensaje queda más limpio, fresco e intuitivo para los actores: “Fue muy agradable ser productor de esto porque, junto con Tim Mielants (el director), pudimos determinar dónde queríamos hacer esto. Debido a que tuvimos muchos niños en la película y muchos no actores en la película, es mejor guardarlo para el set”.

‘Small thing like these’: Un drama sin ensayos

Small Things like These es un drama que se desarrolla en los 80, en una pequeña localidad de Wexford, Irlanda. Allí, Bill Furlong trabaja como comerciante de carbon para mantener a su numerosa familia. Sin embargo, un día se produce un descubrimiento que le obliga a enfrentarse a su pasado y al silencio complice de un pueblo controlado por la Iglesia Católica. El guion lo firma su compañera de reparto, Eileen Walsh, quien ha adaptado la novela homónima de Claire Keegan. Precisamente, gracias a su amistad con Walsh pudo obtener una dinámica única en el set que le ayudó a priorizar las relaciones orgánicas entre los actores sin una preparación detallada.

“Eileen Walsh y yo somos amigos desde hace 27 años. Hice mi primer trabajo con ella. Realmente no necesitábamos ensayar porque Tim dijo que cuando nos enfocabas con la cámara, podías sentir la historia entre nosotros porque nos conocemos desde hace mucho tiempo”, le contaba Cillian Murphy a THR. El protagonista de Peaky Blinders, terminó señalando que de esta forma, todo se sintió mucho más natural: “En realidad, simplemente se están comportando de forma natural. Creo que eso es muy importante porque, a veces, para los actores jóvenes puede resultar intimídate decir ‘acción’ y ‘corten’. Realmente me sentí como una pequeña familia en esa pequeña cocina y estoy muy orgulloso de lo naturales que son esas cosas. Eso es porque ese día no lo pensamos demasiado”.

Small Things like These está nominada al Oso de Oro a la Mejor película en el Festival de Berlín. El reparto se completa con Michelle Fairley (Juego de Tronos), Emily Watson (Chernobyl), Clare Dunne (Volver a empezar) y Ciarán Hinds (Munich), entre otros. Todavía no tiene una fecha de estreno oficial.

Sus posibilidades en los Oscar 2024

Oppenheimer es la cinta con más nominaciones en la próxima 96ª edición de los Premios Oscar. 13 candidaturas, entre las que se incluyen la de Mejor película y director para Christopher Nolan y, por supuesto, la opción de Mejor actor principal para Murphy. Esta es la primera ocasión en la que está nominado por la Academia y a pesar de haberse llevado al Globo de Oro en la categoría dramática, lo va a tener muy complicado para terminar alzando victorioso en la ceremonia.

A diferencia del Oscar a Mejor actor de reparto, el cual parece bastante “cantado” para Robert Downey Junior. El filme de Christopher Nolan podría llevarse un buen número de estatuillas a casa y justamente, palidecer en la categorías interpretativas de Murphy y Emily Blunt. Su principal competidor será Paul Giamatti por Los que se quedan. Jeffrey Wright también podría dar la sorpresa gracias a American Fiction. Por último y con bastantes menos posibilidades, están Colman Domingo por Rustin y Bradley Cooper con su transformación en Leonard Bernstein para Maestro.

Tras meses de permanecer en el formato de alquiler, Oppenheimer llegará el próximo 21 de marzo a la plataforma de SkyShowtime. ¿Conseguirá arrasar en los Oscar, coronándose Murphy como el mejor actor de la temporada?