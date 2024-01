El actor que casi protagoniza ‘Peaky Blinders’ en vez de Cillian Murphy

Hay películas y series que, por mucho que hagamos un esfuerzo de inventiva, no imaginamos con otros protagonistas. Actores y actrices que dieron vida a personajes tan icónicos que incluso algunos han llegado a encasillarse dada la asociación tan directa que el público tenía de ellos. Situación que le ocurrió a Robert Pattinson con Crepúsculo, antes a Mark Hamill con Star Wars y que actualmente, podría ocurrirle por ejemplo, a Tom Holland debido al rol de Spider-Man. Por otra parte, ya hemos hablado también más de una ocasión de esos desastrosos casting y cambios de última hora que nos habrían hecho ver interpretaciones tan raras para nuestra percepción como puede ser un Superman encarnado por Nicolas Cage o un Frodo Bolson interpretado por Jake Gyllenhaal. Hoy, traemos uno de esos cambios de protagonista que podrían haber transformado toda la concepción de una serie (e incluso una carrera): ¿Os imagináis a otro Thomas Shelby para los Peaky Blinders que no fuese Cillian Murphy? Pues es algo que estuvo a punto de suceder.

Cuando el showrunner Steven Knight se dispuso a formular lo que hoy en día, conocemos como una de sus sus mejores creaciones, ya tenía escrito a su personaje principal. El carismático Thomas Shelby, un veterano de la Primera Guerra Mundial que aspira a ser un gánster, mientras que al mismo tiempo lucha contra los traumas de su experiencia en el campo de batalla y combate sus adicciones. El guionista y creador de la serie estuvo en su momento, dudando entre dos actores muy diferentes que aportarían condiciones bien físicas y emocionales totalmente contrarias.

Uno de ellos, era el ícono de la escena actoral irlandesa, capaz de asumir casi cualquier papel y que finalmente se haría con el protagonismo de la ficción de la BBC durante sus seis temporadas. El otro, una figura clave en la escena de acción hollywoodiense, que podía repartir a diestro y siniestro como mantener la calma, siendo uno de esos matones charlatanes del imaginario de Guy Ritchie. Hablamos cómo no, de Jason Statham.

La distancia con el personaje: Clave a la hora de elegir a Murphy

Knight le contó en su momento a The Independent que reunió a Murphy y a Statham en Los ángeles para hablar del papel y que en el momento, optó por Jason debido cómo el actor impone con su presencia corporal: “Físicamente en la sala, Jason es Jason”, explicaba el guionista y director británico. En aquel momento, entendió que el recién ganador al Globo de Oro por Oppenheimer, no podría ser Tommy Shelby, pero como del mismo contó fue lo suficientemente estúpido como para no entender eso.

Un día, Murphy le mando un mensaje de texto al Knight que decía “Recuerda, soy actor”. Fu entonces cuando el realizador de Locke se dio cuenta de que precisamente esa distancia con el rol es la que le permitiría transformarse en cualquiera.

El tiempo le dio la razón a la elección menos práctica

Es cierto que Shelby es un hombre con grandes habilidades para el asesinato, el cual no duda en emplear la fuerza cuando es necesario. No obstante, lo que representa este protagonista es sobre todo el de un estratega, un animal político que manipula, miente y que piensa muy detenidamente sus movimientos. Esta psique del personaje tan interesante, quizás habría quedado opacada por la fuerza física que desprende un perfil como el del Statham.

Por otro lado, imaginarnos una interpretación peor es un tanto ventajista y más bien, estaríamos hablando de una caracterización diferente que no necesariamente tendría por qué haber salido peor. El exnadador olímpico representa además, una especie de Charles Bronson o Steve McQueen moderno, que habría brillado a su manera en la ficción de estos mafiosos de Birmingham.

Cillian Murphy: Camino a los Oscar 2024

El de Cork se despidió del personaje el pasado 2023 con la emisión de la sexta temporada de Peaky Blinders. Así, parece centrado en su carrera hacia los Oscar 2024. La pasada madrugada, Murphy consiguió por fin, parte del reconocimiento que siempre le había faltado como actor. Gracias a la interpretación del físico Oppenheimer, obtuvo el Globo de Oro a mejor actor principal y por lo que parece, tanto él como Christopher Nolan podrían llegar a conseguir su primera estatuilla dorada.

El director ya optó al premio de la Academia gracias a Dunkerque (en la que también aparecía Murphy), pero el intérprete nunca ha estado en las quinielas de una edición nominado.