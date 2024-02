El cine es amor: Las 5 mejores parejas cinematográficas de la historia

El Día de San Valentín siempre responde a incontables listas de comedias románticas sensacionales. Un opción perfecta para la noche que cierra la celebración de los enamorados, pero que quizás se queda algo corta si queremos hablar de cine y amor. En la historia del séptimo arte han existido relaciones que han traspasado la pantalla. No obstante, existen asociaciones que han marcado el devenir de varias carreras, con motivo de desdibujar la fronteras entre lo artístico y profesional y las relaciones personales de sus protagonistas. Estas son las 5 mejores parejas cinematográficas del celuloide:

1-Paul Newman y Joanne Woodward

En la serie documental The Last Movie Stars se expresa mejor que en cualquier otro lugar, pero no será la primera ni la última vez que se hable de la que para muchos es, la gran dupla romántica del cine. Una relación que nació del adulterio (Newman estaba casado y con tres hijos), barrera que no impidió que se enamorase perdidamente de otra actriz, Joanne Woodward. Él diría años más tarde, “era moderna e independiente, mientras que yo era tímido y un poco conservador”, mientras que ella destacó también después que aparte de ser guapo, “le hacía reír”.

Juntos colaboraron en más de 15 producciones, filmando y coprotagonizando auténticos éxitos como El largo y cálido verano o poniéndose ella, a las órdenes de la dirección de Newman con Raquel, Raquel o El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas. En 2008 celebraron sus bodas de oro, poco tiempo después le detectaron cáncer de pulmón y murió ese mismo año. En la actualidad, Woodward tiene Alzheimer y pasa sus días en una residencia.

2-Frances McDormand y Joel Coen

Quizás no es una de las parejas cinematográficas más reconocibles, pero sí que es una de las que han salido mejores películas. El guionista y el director Joel Coen y la actriz Frances McDormand han trabajado juntos en 11 proyectos, entre los que se incluyen la ópera prima de los hermanos Coen, Sangre fácil.

Los hermanos cineastas, volverán a reunirse juntos en una nueva película y precisamente ha sido de esa dupla, de donde McDormand ha conseguido sacar algunas de sus mejores interpretaciones, como Fargo (papel por el que ganó su primer Oscar) o Quemar después de leer. En 2021, Joel filmó en solitario La tragedia de Macbeth, el último largometraje en el que ambos trabajaron juntos. Lejos del trabajo de el dúo de hermanos, McDormand ha conseguido 5 nominaciones a las estatuillas doradas y dos Oscar más por Tres anuncios en las afueras y Nomadland. McDormand está a un solo galardón de igualar a la leyenda de Katharine Hepbourne, la cual posee 4 Premios de la Academia.

3- Greta Gerwig y Noah Baumbach

Es una de las parejas cinematográficas más modernas. No llevan mucho tiempo colaborando juntos, pero en 2010 Baumbach la dirigió por primera vez en Greenberg. Luego llegaría la reconocida Frances Ha y más tarde, el salto al estrellato de la dirección, gracias a Lady Bird. Hoy en día en conocida sobre todo por filmar Barbie y aunque él no estaba nada convencido de esta historia, finalmente firmó con Gerwig el guion de la adaptación de la muñeca. Por delante, la actriz, directora y guionista trabajará para Netflix adaptando el universo de C.S.Lewis.

4-Sophia Loren y Marcello Mastroianni

Al igual que en España tenemos a Penélope Cruz y a Javier Bardem, Italia tuvo a dos titanes de la interpretación que mediáticamente no tenían rival. Juntos protagonizaron 13 largometrajes desde Cuori sul mare en 1950, hasta Ayer, hoy y mañana en 1963. Su sinergia en la gran pantalla fue conocida con el sobrenombre de la “copia d’oro” (pareja de oro). Los dos representaban todo «lo Italiano» y más allá de lo profesional, jamás se confirmó que tuvieran nada juntos, más allá de una profunda amistad. Cosa que por puro chisme, sentimos no poder creernos del todo.

5-Lauren Bacall y Humphrey Bogart

Con permiso de Newman y Woodward, Lauren Bacall y Humphrey Bogart son una de las parejas cinematográficas clave en la historia del séptimo arte norteamericano. Con una diferencia de edad de 25 años entre ellos, su dupla es la ejemplificación perfecta del cine negro con obras cumbres como El sueño eterno y Tener y no tener de Howard Hawks.

“No había forma de que Bogie y yo estuviésemos en la misma habitación sin juntarnos, y no era sólo físico. Era todo: cabezas, corazones, cuerpos, todo sucedía al mismo tiempo”, recordaba Bacall del rodaje de su primera película juntos. Con el tiempo, descubrimos que su amor no era tan idílico como parecía, pero ¿alguno lo es?