Maika Monroe asegura que la secuela de ‘It Follows’ será «más grande y oscura»

Pocas películas de terror han sido tan estimulantes en el cine reciente como It Follows. Estrenada en 2014, este original retrato de horror nos presentó en sociedad el buen hacer del cineasta David Robert Mitchell, convirtiéndolo en una de esas miradas cinematográficas a seguir en el futuro. Sin embargo, la produccion del realizador norteamericano no ha crecido tanto en estos años y ahora una década después regresará a la historia que le puso en el mapa de la industria de un género en pleno auge creativo. Titulada They Follow, la continuación es una de las secuelas más esperadas por parte de una cinefilia, expectante de saber si Robert Mitchell ha podido superarse. Pero por si ese interés no fuese suficiente, la protagonista Maika Monroe ha sido muy tajante respecto al resultado final de la segunda parte: They Follow es «más grande, más oscura y más jodida».

El rodaje todavía no ha comenzado y seguramente pronto podremos descubrir que actores regresan para la causa además de la protagonista y el director. Lo que sí sabemos es que Monroe ha podido leer el guion y según ha contado, no será la típica historia con el interés de buscar el aplauso fácil de los fans. La continuación de It Follow va a ser algo 100% nuevo que no tendrá miramientos en provocar a los espectadores «el viaje de sus vidas».

El guion de ‘They Follow’ es «brillante»

Actualmente, Monroe se encuentra promocionando Longlegs junto a Nicolas Cage. Un thriller de terror psicológico que promete ser una de las cintas del año. Pero por supuesto, a Monroe le preguntaron por el desarrollo de It Follows 2, la cual está programada para 2024, pero que con total seguridad llegará a los cines ya en 2025. Lejos de revelar nada de la trama, en una reciente entrevista la intérprete contaba cómo jamás habría participado en una secuela si no hubiese pensado que mejoraría a su antecesora.

«Con la primera película no me atribuyo ningún mérito, David (Robert Mitchell) es sensacional. Quiero decir es brillante. Toda la película se transformó en ese momento. Estaba cambiando el juego en el género, y nunca haría una secuela si no pensara que iba a superarla», comenzaba explicando la actriz. Después simplemente siguió con sus alabanzas al director, augurando una obra que dejará a todos descolocados:

«Es muy específico, rechaza a muchos…simplemente sabe lo que quiere hacer y lo que debe hacer. Quiero decir, al principio pensé ‘oh, ¿una secuela? ¿A dónde vamos a ir aquí?’ Y lo leí y es jodidamente bueno. Es tan bueno. Estoy tan emocionada. Creo que el lugar donde conocerás a Jay en este momento tal vez no sea lo que se esperaba, pero es genial. Es sólo que, por supuesto, como todos dicen de las secuelas, literalmente, es más grande, más oscuro y más jodido. Leerlo fue la cosa más loca que jamás haya existido», le contaba Monroe a la periodista Perri Nemiroff para el medio Collider.

Cuatro años después de It Follows, Robert Mitchell intentó volver a sorprender con el neo-noir Lo que esconde Silver Lake, la cual se preestrenó en el Festival de Cine de Cannes con una critica completamente polarizada tras su visionado. Por tanto, Mitchell perdió esa unanimidad conseguida con su ópera prima en carne y hueso y que podría recuperar con su secuela. No obstante, la industria confía en su criterio y producirá en 2025 su próxima película Flowervale Street, protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor.

¿De qué trata ‘It Follows’?

La sinopsis oficial de It Follows es la siguiente: «Jay, una joven de 18 años tiene su primer encuentro sexual con su novio en la parte trasera de su coche. Tras el encuentro aparentemente inocente, la situación se pone algo tensa cuando su novio hace que ella se desmaye. Al despertar, el joven le explica que hizo el amor con ella para ahuyentar a una serie de espíritus que lo acosan, pero que a partir de ese momento, será ella la que sufrirá las consecuencias de ese acoso como una cadena fantasmagórica llena de muerte. Desde entonces, Jay se encontrará sumergida en toda una vorágine de visiones y pesadillas teniendo siempre la sensación de que alguien o algo la observa».

Aparte de Monroe, It Follows tuvo en su elenco a Keir Gilchrist, Daniel Zovatto, Jake Weary, Olivia Luccardi, Lili Sepe y Linda Boston. Está disponible en el streaming de Movistar +, FlixOlé y Filmin. Se desconoce una fecha confirmada para They Follows, pero su rodaje podría comenzar tras el verano.