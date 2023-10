Dos de las películas de terror más originales de los últimos años tendrán una secuela

En un mundo dominado por franquicias, el terror parece ser uno de los pocos géneros que todavía sigue creando alguna de las piezas originales más llamativas del séptimo arte. Ejemplos claros son títulos como La bruja, Hereditary, Midsommar o la reciente Nadie te salvará. Pero hoy, aprovechando que nos encontramos en la temporada perfecta para ver cine de horror, los amantes de este tipo películas están de enhorabuena, ya que dos de las películas de terror más originales tendrán una secuela. Hablamos de It Follows (2014) y The Black Phone (2021).

Si la semana pasada supimos que The Black Phone recibiría una continuación, ahora sabemos que el filme de culto It Follows, tendrá también una nueva cinta que seguirá que llevará por título They Follow y en la que repetirá su estrella protagonista, Maica Monroe, exactamente una década después del estreno de la trama original. No es la única cara familiar del proyecto ya que el cineasta David Robert Mitchell, quien escribió y dirigió la primera entrega, volverá a tener la autoría del guion y a sentarse tras las cámaras. Junto a él, David Kaplan, Erik Rommesmo, Rebecca Green y Laura Smith ejercerán de productores ejecutivos.

‘It follows’: ¿Una de las películas de terror más original del S.XXI?

Todavía desconocemos los detalles de la secuela, aunque de seguro que le faltará ese punto de impacto que naturalmente sí que mantuvo la original. En It Follows seguimos a una joven que después de un encuentro de sexo casual es perseguida por una fuerza sobrenatural desconocida. Esta cambia de forma y puede hacerse pasar por cualquier individuo anónimo, acechando y caminando hacia ella lentamente.

A pesar de ser una historia de cine independiente, It Follows se ganó rápidamente la categoría de título de culto consiguiendo la unanimidad por parte de la crítica profesional.

La hegemonía de las franquicias

Las sagas y franquicias llevan siendo el motor económico de Hollywood desde hace décadas, pero parece que hoy en día su hegemonía se extiende a prácticamente cualquier historia que funcione y que dote a un estudio de cierta rentabilidad.

Así, ni siquiera proyectos de perfil mucho más bajo como It Follows o la propia The Black Phone se libran de recibir actualizaciones en sus historias. Las películas de terror más originales son ya carne de secuelas, precuelas y spin-offs.