Halloween: películas y series desconocidas que dan miedo de verdad

Halloween ya está aquí y por ello proponemos una lista de películas y series desconocidas que dan miedo real. Y es que ese es uno de los grandes problemas del cine terror, que no siempre asusta. Más allá de los clásicos y los éxitos que todo el mundo conoce (desde películas como El exorcista o El resplandor, pasando por Hereditary, la saga de los Warren y series como La maldición de Hill House, Evil o American Horror Story en series) existen producciones más modestas, que han gozado de menos popularidad que, sin embargo, no sólo merecen un mayor reconocimiento, sino que dan miedo de verdad. Para los fanáticos del género, para los que disfruten sufriendo, proponemos productos como Aterrados o la Casa del terror (ambas en Netflix), la reciente Skinamarink (Filmin), Nadie te Salvará y Libros de sangre (ambas en Disney+) o series como Them (Amazon). Feliz Halloween.

El terror en ficción suele ser muy rentable. Son producciones comúnmente baratas que gozan de un público muy fiel. Los fans del género lo consumen todo, son exigentes, sí, pero consumen. Gracias al cine de horror puede saberse mucho de la época en la que vivimos, de nuestros miedos sociales y del comportamiento humano. Ahora, por ejemplo, vivimos en la era del llamado terror elevado, productos destinados, no sólo a asustar sino a reflexionar sobre diversos temas. Ahí tenemos ejemplos exponentes como Ari Aster ( director de Hereditary o Midsommar) o Jordan Peele ( que critica el racismo a través de películas como Déjame salir o Us), entre otros muchos. El problema, a veces, es olvidarse del escalofrío. Por eso, de vez en cuando (sobre todo en Halloween) apetece algo más directo, inquietante y aterrador. Pero dar miedo es algo muy difícil. Por eso, de vez en cuando es bueno rescatar títulos que pueden aterrar incluso a los más expertos.

Películas de terror no muy conocidas que dan miedo de verdad

Empecemos por el cine y por una película infalible: Aterrados. Es argentina y se puede ver en Netflix. Es el filme perfecto para la noche de Halloween porque no da respiro al espectador. Desde la primera escena hasta la última, crea pánico. No hay la típica presentación de personajes para luego, en la segunda mitad, entrar en ‘faena’. Para nada. Y eso se consigue gracias a un guion que investiga varios puntos de vista, por lo que el terror es constante.La historia es mínima, en realidad. Un barrio entero sufre fenómenos paranormales. Poco más. Pero, madre mía, qué miedo dan algunas escenas. (Ese niño. ESE NIÑO).

También en Netflix tenemos un par de propuestas interesantes. Por un lado, La casa del terror, slasher típico pero muy, muy, malrollero. Historia clásica en la que un grupo de jóvenes se mete en una de las muy populares atracciones de la casa del terror pero que sale mal. Por otro, es recomendable La clásica historia de terror, producción italiana con turistas perdidos en un bosque, sectas y un giro final cuestionable (por ilógico) pero efectiva e insana.

Este mismo 27 de octubre se estrena en Netflix Hermana Muerte, precuela de la famosísima cinta de Paco Plaza, Verónica. No la hemos visto aún pero puede ser un buen plan.

En Disney+ hay unas cuantas propuestas estimulantes. Por un lado, la reciente Nadie te salvará, experimento muy recomendable por varios motivos. Es una película sin diálogos (eso es algo que a veces se nota forzado pero funciona) pero que no da respiro. Una joven que vive sola en medio de un bosque se enfrenta a una invasión extraterrestre. No provoca demasiado terror pero sí angustia. Le fallan los efectos especiales pero este es un error que se perdona gracias a una puesta en escena perfecta y a una trama que va más allá y que reflexiona sobre el duelo y la redención. El final tan inquietante como cuestionable.

También en Disney+ nos encontramos Libros de sangre, película que recoge varias historias (aparentemente inconexas) del mismísimo Clive Barker (uno de los más ilustres escritores del horror). Un film insano y provocador que no deja indiferente a nadie.

Aunque ha sido muy popular, no podemos dejar de mencionar, si no se ha visto, Barbarian. Cinta sorprendente a la que es mejor adentrarse sin saber nada. El giro de guion de la segunda mitad se estudiará en las escuelas de cine.

En Filmin, además de recuperar todos los clásicos del terror, nos han regalado por Halloween una de las sorpresas de la temporada Skinamarink, Rodada en una semana por Kyle Edward Ball, con 15.000 dólares de presupuesto, ha logrado recaudar más de 2 millones de dólares en Estados Unidos. Dos niños solos en una casa sin puertas ni ventanas y con sus padres desaparecidos tendrán que enfrentarse a algo inquietante. Es un filme que se ama o se odia pero deja poso. Merece la pena.

¿Y qué pasa con las series?

El terror basa su efectividad en el impacto, una vez que se activa el peligro, es una carrera contrarreloj. Por eso pueden funcionar mejor las películas de género que las series, que necesitan más tiempo de cocción. Pero hay excepciones. Mike Flanagan ahora está muy de moda por sus ficciones góticas (Misa de medianoche, La maldición de Hill House o la más reciente La caída de la casa Usher) pero no dejan de ser productos con ínfulas más intelectuales aunque muy bien rodadas.

Obviamente, la vaca sagrada de las series de terror es Ryan Murphy y su American Horror Story que ya va por décimo segunda temporada y no todas son buenas. Si lo que se quiere es pasar miedo de verdad las mejores son la primera, la segunda (la mejor) y puede que la quinta.

Pero hay otras series menos famosas que pueden dar mal rollo. Una de ellas es Them, serie que sigue la moda del terror como arma contra el racismo (Déjame salir, Territorio Lovecraf) pero que da más miedo que muchas de las obras que pretenden hacer lo mismo. El arranque es de una tensión aterradora y el desarrollo, aunque juegue demasiado a lo onírico, no defrauda. Se puede ver en Amazon Prime Video.

Posiblemente, la serie más inquietante que uno se puede encontrar es Channel Zero. Es una ficción antológica, cada temporada es una trama distinta. Las mejores, sin duda, son la primera y la cuarta. Problema: Con el cambio de HBO a HBO Max parece que ha desaparecido del catálogo pero espero que pronto la repongan. Es brutal. Feliz Halloween a todos.