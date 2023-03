Mike Flanagan niega los rumores de que vaya a dirigir una película sobre ‘Clayface’

Hace algunas horas, Deadline y otros medios norteamericanos han informado sobre que el director de terror Mike Flanagan había hecho varias propuestas a Warner Bros. Discovery. Una de ellas sería una posible película sobre Clayface, el villano del universo de Batman. Fuentes cercanas informaban además que el realizador habría presentado nuevas características en torno al personaje que le arrojarían algo de luz y lo volverían menos malvado. Esta propuesta se habría presentado en una reunión con James Gunn y Peter Safran, acompañado Flanagan por su socio de Intrepid Pictures, Trevor Macy. La noticia había despertado el interés de todos los fanáticos, sin embargo, desgraciadamente el propio director puso fin a los rumores el proyecto:

Re: CLAYFACE – the news today is entirely speculative. When or if something like that ever becomes real, I promise I'll tell you guys. 🙂

— Mike Flanagan (@flanaganfilm) March 29, 2023