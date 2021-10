Halloween se celebra en apenas unas horas por lo que si todavía no tienes tu disfraz o no has decorado la casa pero deseas organizar algún plan especial, nada como decantarte por alguno de los planes de última hora para Halloween que ahora te proponemos.

Los 5 mejores planes de última hora para Halloween

De alguna manera Halloween es la fiesta que hace que mucha gente se de cuenta por fin que estamos en otoño. Todo se decora con calabazas, piñas, hojas secas, las temperaturas bajan lo suficiente para querer abrigarse y todo invita a vivir un 31 de octubre especial, de modo que aunque quede poco para que llegue ese momento, todavía estás a tiempo de organizar algo divertido para vivir Halloween de forma especial con la familia o tus amigos.

Ya sea para salir con nuestro disfraz o para una noche en casa, celebrar Halloween es imprescindible para un descanso mental a mitad del semestre. Pero puede ser bastante agotador hacer planes mientras se equilibra trabajo y otras tareas. Entonces, ¿qué haces cuando quieres celebrar pero postergaste todos tus planes de Halloween? Nada como recurrir a estos cinco planes de última hora.

Planes fuera de casa de última hora

Seguro que muchas van a ser las fiestas que se organicen para mañana 31 de octubre, pero si no tienes entrada o ya todo el mundo tiene plan, puedes organizar algo especial por ejemplo con una visita a un parque de atracciones (el de Madrid por ejemplo abre mañana y podemos todavía comprar entradas online) pero también visitar algún mercado de otoño (que seguro que estará lleno de calabazas), algún museo, incluso relacionado con Halloween (¿sabías que en Barcelona por ejemplo existe el Museo de las Carrozas Fúnebres) o porqué no hacer una reserva en un restaurante para cenar el 31 de octubre.

Golosinas de última hora

Si tienes vecinos que van a celebrar el tradicional Truco o Trato, y sabe que sus hijos te van a picar para pedirte caramelos, puede que no te haya dado tiempo a comprar golosinas pero no te preocupes, ya que puedes hacer alguna «golosina» especial como por ejemplo unas palomitas de maíz y las vas colocando en distintas bolsas atadas con algún lazo de colores. O puedes preparar también palomitas dulces, como te explicamos, en esta receta.

Decoración de Halloween de última hora

Las decoraciones pueden ser un poco complicadas pero si lo piensas bastará algún que otro elemento que tengas por casa para decorar toda la casa en cuestión de minutos. Por ejemplo, con papel naranja o cartulina del mismo color puedes hacer unas guirnaldas de calabazas, mientras que con cartulina de color negro puedes hacer guirnaldas de murciélagos. Si tienes garrafas de agua vacías las puedes decorar o pintar para que parezcan fantasmas y colocar dentro una vela o una tira de luces y también usar un poco de algodón para deshilachado, decorar espejos y estantes como si fueran telarañas. Bastará entonces con bajar las luces de casa, encender unas velas y ya tendrás una decoración de Halloween de última hora perfecta para que los niños se diviertan si lo celebras en familia o para recibir a tus amigos si los has invitado a pasar un plan de Halloween casero.

Disfraz de Halloween de último minuto

Del mismo modo con ropa que tengas por casa y algo de maquillaje puedes hacerte un disfraz de Halloween de última hora. Ya sea una capa para ser un vampiro o también puedes destrozar una camisa vieja y unos pantalones gastados para vestirte y luego maquillarte como un zombi.

Planes en casa de última hora

Si bien salir puede parecer atractivo para algunos, los planes de última hora suelen salir bien si organizamos algo en casa. Podemos así invitar a algunos amigos o proponer a la familia una cena a base de pizza, palomitas y organizar una maratón de cine o series de terror.